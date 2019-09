El síndrome de Burnout

Impacta en la salud

Alejandro Vélez, Decano del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Departamental de Lima.

El burnout o síndrome del quemado es un tipo de estrés laboral por trabajo excesivo. Muchas personas en el afán de querer dedicarse a sus “metas personales” y sentir que logran algo en esa gran escalada que la sociedad “nos exige” trabajan en demasía a tal punto que atentan contra su propio bienestar. Quienes entran en este síndrome se sentirán fatigados en exceso y perderán el interés por las cosas que realizan así como la responsabilidad de sus propias labores e incluso pueden llegar a la depresión. La gran paradoja es que en el ánimo de alcanzar sus metas de vida comenzarán a atentar contra sus propias metas personales, su salud, tanto física como psicológica.

.......................................

Preocuparse por sí mismo

Katherine E. Llanca, psicóloga y activista afrodescendiente.

Hagámonos esta pregunta: ¿qué es ser exitoso? Muchos en el transcurrir de la vida hemos pasado por situaciones a nivel profesional en las que, producto de malas experiencias, nuestra mente y nuestro cuerpo manifiestan cambios no positivos e inconscientemente permanecemos porque creemos que “es un sacrifico hacerlo”. Ser exitoso implica aspectos que no son necesariamente materiales, de hecho, para ser exitoso, primero debo cuidar mi salud mental, canalizar mis emociones y no permitir que nadie dañe la paz mental. Existe tiempo para todo, pero pregúntate ¿cuánto es el tiempo que te dedicas a ti? Ya es momento de preocuparte por ti.