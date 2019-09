La Libertad: más de S/ 5 millones para compra de equipos médicos no fueron ejecutados

La Contraloría General de la República recomendó al Gobierno Regional de La Libertad tomar acciones ante la devolución del presupuesto destinado al sector salud, ascendente a S/ 5’ 649,810.00, el cual estaba destinado a la compra de equipos médicos para el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, Hospital Regional Docente de Trujillo y Hospital Belén, lo que iba a contribuir a la mejora de la atención en dichos nosocomios.

El informe señala que el Ministerio de Salud destinó presupuesto a favor del gobierno regional, el cual no fue ejecutado en el año fiscal 2018 y tuvo que ser devuelto al tesoro público, imposibilitando la compra oportuna de los equipos médicos. La Contraloría advirtió que este hecho podría repercutir negativamente en la calidad de atención y cuidado de los pacientes.

El presupuesto destinado para el Hospital Regional Docente de Trujillo y el Hospital Belén era para la adquisición de equipos de Rayos X digital, esterilizador de vapor, incubadoras y calentadores para bebés, lámparas de calor, unidades de monitoreo de signos vitales y ventiladores para cuidados intensivos, tanto para adultos como para uso pediátrico.

Mientras que los equipos que tenían que haber sido comprados para el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – Norte era un ventilador mecánico, el cual brinda soporte respiratorio al paciente, una máquina de anestesia con monitoreo y un video gastro fibroscopio.

Según el informe, las licitaciones, para la compra de los equipos antes mencionados, no se realizaron por la falta de celeridad en el proceso de contratación de las áreas involucradas, siendo la responsable de la ejecución del presupuesto la Gerencia Regional de Contrataciones del Gobierno Regional de La Libertad. Los procesos no llegaron a la fase de “compromiso”, lo cual es un requisito para que el dinero no sea revertido al tesoro público por incumplimiento.

Además, se corroboró que los proyectos de compra de equipos médicos no se programaron en el Plan de Inversiones de 2019, por ende, no se podrá adquirir estos equipos durante este año. Ante esto, el informe señala que la entidad no ha verificado acciones dirigidas a gestionar los recursos necesarios para satisfacer la necesidad existente.