Cercado: informales hacen retroceder con piedras a fiscalizadores y evitan desalojo [VIDEO]

Esta tarde un grupo de comerciantes informales protagonizó un violento enfrentamiento contra fiscalizadores y la policía municipal en el cruce de las avenidas Grau y Abancay, en el Cercado de Lima.

Los inspectores llegaron hasta la zona para retirar a una gran cantidad de ambulantes que ocupan las calles y pistas sin contar con la autorización necesaria, obstaculizando así el tránsito peatonal y vehicular.

PUEDES VER Comerciantes se han apoderado de avenida Nicolás Ayllón desde hace años [VIDEO]

No obstante, los informales se resistieron y en ese momento apareció un contigente armado con palos y piedras para atacar los fiscalizadores, quienes no tuvieron otra opción más que replegarse pues eran superados en número y no contaban con las herramientas necesarias para defenderse.

Otra estrategia de los informales fue regar gran cantidad de basura en las pistas para evitar el avance de los trabajadores municipales. Debido a ello en la zona de Grau y Abancay se generó caos vehicular, pues los autos no pudieron pasar en ese momento por las vías.

Se tuvo que pedir ayuda de la Policía Nacional del Perú (PNP) para poner control en el área, sin embargo, el operativo de desalojo no llegó a concretarse, informó a ATV Noticias. La llegada de los efectivos evitó que se registren heridos en ambos bandos.

PUEDES VER Denuncian violenta represión de agentes de Comercio Informal contra extranjeros [VIDEO]

Testigos de la zona indicaron al citado medio que la mayoría de los ambulantes son ciudadanos venezolanos y que cada vez que los fiscalizadores y policía municipal desean poner orden en el lugar aparece un grupo de hombres que usan la violencia para defender la usurpación de los espacios públicos.