Funcionario denuncia desprestigio tras cambios en Subregión de Chota

Lambayeque. El director subregional de la oficina de Administración de la Gerencia Subregional de Chota, Segundo Zeña Coronado, lamentó que trabajadores de esta unidad ejecutora del Gobierno Regional de Cajamarca hayan empezado una campaña de destrucción y desprestigio hacia su persona por la ejecución de cambios administrativos en esta entidad.

Aclaró que los cuestionamientos al cargo que ostenta se deberían a los cambios que realizó en diversas áreas, como Tesorería, donde el encargado no cumplía con los requisitos que exige el Manual de Organización y Funciones (MOF). A esto se suman otros cambios de funcionarios por no cumplir con el perfil adecuado.

“Hay un interés particular de hacer daño a mi imagen, y es por la reestructuración que se está haciendo. Los cuestionamientos no tienen sustento, no tienen base legal”, explicó.

Si bien reconoció que cuando fue gerente general de la comuna de José Leonardo Ortiz (Chiclayo) fue parte de varias investigaciones a nivel de Fiscalía, explicó que varios procesos ya fueron archivados por la instancia competente. Incluso aclaró con documentos que se le archivó una investigación por presunto cobro indebido cuando ejerció el cargo de gerente municipal de Mórrope.

Agregó que en los próximos meses espera mejorar el cumplimiento de metas, como la cancelación de pasivos dejados por la exgestión.