Ministra de Salud sobre muerte de 30 bebés: “No se trata solo de incubadoras” [VIDEO]

Tras el informe que detalla que 30 bebés han muerto en el Hospital Regional de Lambayeque (HRL), durante este año, la ministra de Salud, Zulema Tomás aseguró que la responsabilidad no recae solamente en la falta de incubadoras.

“Hacemos todo lo posible para salvarlos (bebés prematuros). No se trata solo de incubadoras, sino también monitores, de bombas de infusión, medicamentos, enfermeros, personal médico, pero para eso estamos nosotros, como Minsa, que estamos haciendo todo un desarrollo de un plan de acción, que antes nadie había hecho. Estamos mejorando y reduciendo la brecha de equipamientos en el Perú”, comentó en una conferencia de prensa.

La titular de Salud también señaló que la entidad viene trabajando en evitar la muerte de bebés prematuros.

“Efectivamente, falta incubadoras y es no de ahora, es de años. No solo se trata de incubadoras, se trata de todo un programa integral de desarrollo para sostener la vida de los niños. No vamos a permitir que sigan muriendo los niños. Como ente rector estamos dando el soporte a las regiones”, indicó.

Asimismo, aseguró que se ha disminuido más del 18% la mortandad neonatal en el Perú.

Fiscalía investiga la muerte de 30 bebés

El Ministerio Público abrió, el lunes 2 de septiembre, una investigación orientada a identificar a los presuntos responsables del delito de omisión de funciones, tras la muerte de 30 bebés ocurrida a lo largo de este año en el Hospital Regional de Lambayeque (HRL).

La investigación podría extenderse a las gestiones anteriores y comprender a las autoridades regionales de entonces, pues ahora se sabe que hubo otros casos de muertes prematuras en el 2018 y en años previos.