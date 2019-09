Taxista denunció que Adolfo Bazán intentó que declare a su favor [VIDEO]

Jorge Quispe es el taxista que ayudó a Josselyn Trauco, la joven que denunció al abogado Adolfo Bazán por haberla violado en la cochera de su edificio en Surquillo, el pasado 7 de julio del 2018.

El hombre que llevó a su vivienda a la joven afectada señaló haber sido contactado por Bazán – que se encontraba en el penal de Lurigancho – y sus parientes para cambiar su testimonio.

“Me dijo que lo apoyara. Me pidió ir a declarar, pero yo le dije que yo iba a decir todo lo que había visto. ‘Di que no la he jalado ni forcejado y que los arañones los tenía porque se cayó’. También dijo que me iba mandar una declaración jurada y que la firme. ‘Hermano, hazme ese servicio que yo te voy a pagar la molestia’. Yo le dije que no necesitaba que nadie me pague la molestia”, indicó para ATV.

Asimismo, indicó que la madre del abogado lo citó en una notaría para que firme un documento, el cual iba a ser utilizado a favor del abogado.

El taxista también recuerda que el día que ocurrió lo denunciado por Josselyn, la policía mostró una actitud inadecuada.

“Él viene, me dice ¿Cuando me vas a cobrar?, le dije 10 soles. Abre la puerta y entrego todas sus cosas, más no me percaté si le entregó su celular o no. El policial dice déjala que se vaya esa loca”, comentó el conductor.

Como se recuerda, Adolfo Bazán fue denunciado violación y tras conocerse la noticia, intentó viajar a Ecuador. Ante ello, el abogado de 47 años de edad fue impedido de salir del país por 15 días, plazo que vence el miércoles 11 de septiembre.