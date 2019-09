Talara: exigen detención y prisión preventiva para efectivo que habría asesinado a mototaxista

La esposa y familiares del mototaxista Julio César Vesgaz Ramírez (23), quien murió la madrugada del 31 de agosto tras recibir un impacto de bala por parte del efectivo Esmith Terrones Rimarache; exigieron al Ministerio Público la detención del agente y su prisión preventiva para ser investigado por el presunto delito de homicidio calificado.

El hecho se registró en la ciudad de Talara (departamento de Piura), durante –según reporte de la comisaría sectorial- un operativo policial realizado.

Estefany Chávez Colán (24), esposa de la víctima, refirió que hay dos testigos claves del fatídico suceso, y que han declarado ante las instancias policiales que en ningún momento observaron que el occiso portaba algún tipo de arma de fuego.

Asimismo, las autoridades policiales y del Ministerio Público consignaron en un acta el recojo del arma; y por el contrario observaron que un policía realizó un disparo a quemarropa contra el mototaxista, sin haber realizado la acción preventiva.

Referente a la participación de un asalto a un grupo de vendedores de productos de belleza en agosto del 2017. Estefany Chávez dijo que en aquella ocasión se demostró su inocencia y quedó en libertad.

“Ese día mi esposo me dejó en mi vivienda para continuar laborando en el paradero y luego me dieron la noticia de su muerte. No es justo lo que ha ocurrido” señaló Chávez.

Cabe indicar que la Policía informó que la muerte del mototaxista se dio luego que fueran advertidos del robo de un celular al ciudadano Gustavo Alberto G.N (45). Según versión, el efectivo disparó al percatarse que sacó a relucir un arma de fuego, la cual fue consignada como una réplica.