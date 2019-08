Excandidatos regionales del sur no rinden cuentas de campañas

Elmer Mamani

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició procesos sancionadores contra los excandidatos que no rindieron cuentas sobre los aportes y gastos en campaña para las Elecciones Regionales y Municipales 2018. Los aspirantes cabezas de lista, desde esos comicios, están obligados a presentar esta información para que sea evaluada por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP).

La multa por no acatar esta norma es no menor de 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) ni mayor de 30 UIT. Es decir, pueden ser penalizados hasta con S/ 126 mil. La entidad electoral arrancó los procesos contra quienes buscaban ser gobernadores y vicegobernadores en todo el país. Publicó en su portal 204 resoluciones, de ellas 44 pertenecen a expostulantes del sur. En los próximos meses hará lo propio para los que buscaron ser alcaldes provinciales y distritales.

Excandidatos regionales

Los excandidatos de Arequipa engrosan la lista. Fueron los aspirantes a vicegobernadores quienes en mayor número no rindieron gastos. Entre ellos destaca Jaime Mujica Calderón, que compartió fórmula con Alfredo Zegarra por el movimiento regional Arequipa Renace. En su defensa, Mujica alegó que no debe presentar este informe porque no llegó a ser candidato. “Presenté una carta a la ONPE señalando que no llegué a postular porque me tacharon. Además no gasté ni un sol”, adujo. Sin embargo, Mujica volvió a la contienda porque se vencieron los plazos para excluirlo de la misma.

A la excandidata a vicegobernadora Cecilia Cruces Pare también le abrieron el procedimiento. Ella fue parte de la fórmula de Arequipa Transformación que postulaba a Javier Ísmodes como gobernador. Respondió que no presentó la información por una descoordinación con su agrupación. “No me comunicaron. Pero en junio (2019) subsané presentando el informe”, contestó. Espera que con esto pueda salvarse de la penalidad.

Todos los candidatos tenían como plazo máximo para entregar sus cuentas el 21 de enero. Sin embargo, muchos, como Cruces Pare, las habrían presentado extemporáneamente.

Pueden apelar

Julio César Silva Meneses, exasesor legal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), enfatizó que es muy difícil salvarse de la sanción si no cumplieron con la rendición. “Pero si la presentaron fuera del plazo podrían acceder a una reducción de la multa”, anotó.

Silva indicó que a los expostulantes les queda una oportunidad si la resolución que emita la ONPE les es desfavorable. Ellos pueden apelar y será el JNE el que resolverá finalmente.

En tanto, la ONPE está creando una oficina para realizar los cobros de las multas que imponga. Silva sostiene que ya se elaboraron mecanismos para hacerlas efectivas.

Una vía es el inicio de demandas civiles en la que podrían solicitar embargos, bloqueo de cuentas, otros.

Así como a los candidatos, la ONPE también inició procesos sancionadores a los movimientos regionales y partidos que no hayan presentando la información de la campaña.