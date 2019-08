24 exfuncionarios del Gobierno Regional de Arequipa salvados por TC

Tomado de “Convoca”

Según una investigación de Convoca, al menos 24 exfuncionarios y servidores públicos que cometieron irregularidades en el mejoramiento del tramo 3 de la carretera Variante de Uchumayo, en Arequipa, quedaron libres de ser sancionados por la Contraloría.

Ello como consecuencia de la ratificación de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), la cual recorta la facultad sancionadora del máximo órgano de control. La obra la ejecutó Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA), empresa socia de Odebrecht, que abandonó la obra.

Los 24 servidores forman parte de los más de 15 mil funcionarios que no recibirán sanción administrativa por realizar actos irregulares y hasta delictivos debido al fallo del TC. Este organismo establece la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley 27785 del Sistema Nacional de Control, el cual indica las conductas infractoras por las cuales un funcionario público podría ser sancionado con inhabilitación o suspensión de la función pública.

En las obras de la Variante, la Contraloría detectó hechos que ocasionaron un perjuicio al Estado por más de 2 millones 800 mil soles, los cuales configuraban presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas.

En el referido informe de la Contraloría se formularon graves observaciones. La primera, algunos funcionarios de la gestión de la gobernadora Yamila Osorio aprobaron un expediente técnico del proyecto incompleto, con deficiencias y con un presupuesto de obra actualizado sin sustento que finalmente terminó ocasionando un pago mayor de 2 millones 464 mil 466 soles. La segunda, que estos mismos funcionarios suscribieron un convenio con el Organismo Internacional para las Migraciones (OIM) para que realizaran la selección para la contratación del ejecutor y supervisor de obra, sin contar con la disponibilidad física del terreno sobre el que se proyectó la ejecución de la obra, un requisito necesario. Además de violar la ley, eso causó el incremento del presupuesto de inversión del expediente técnico en 927 mil 427 soles.

La tercera observación, algunos funcionarios regionales de Arequipa dieron conformidad y pagaron el adelanto de materiales por 19 millones 500 mil soles por medio de un pago realizado el 28 de diciembre de 2015, que no debió proceder debido a que la obra no se había iniciado ante la falta de disponibilidad de los terrenos y de supervisión. Al respecto, el órgano de control señaló: “se produjeron por la actuación de los servidores y funcionarios responsables, quienes inobservaron (sic) la normativa antes mencionada, a fin de que se pague al contratista S/19 500 000 cuando no correspondía, con el consecuente interés legal de S/363 923". Asimismo, se halló que estos funcionarios permitieron que el contratista ejecutara la partida "Pavimento de concreto hidráulico" sin agregar la fibra de polipropileno, pese a que esto estaba incluido en la propuesta económica, lo cual significó que se incluyera el costo de este material por 122 mil 505 soles, pese a que no fue utilizada en la construcción de la obra.

Por el fallo del TC, entre los funcionarios que no podrán ser sancionados se encuentran César Augusto Ramos Zamora, Francoise Barreda Ponce, jefe del proyecto, Edy Ñaca Bailón, subgerente de Supervisión y Liquidación, Jorge Concha Contreras, etc (Lea la nota completa en Convoca.pe).