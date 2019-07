Ísmodes: me reuní con Jacob como lo hice con alcaldes

Fiorella Montaño

En días previos a la entrega de la licencia de construcción para el proyecto Tía María, se reunieron por el lapso de una hora el vicepresidente de Finanzas de Southern, Raúl Jacob, y el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano.

La revelación de esta cita ha generado suspicacias, ya que se efectuó a pocas horas de que se sellara el destino del proyecto. La licencia se aprobó, pese a que no se consideraban dos recomendaciones realizadas por especialistas del Minem. Así lo dio a conocer el portal Ojo Público.

El ministro Ísmodes realizó una conferencia de prensa en Arequipa, donde se refirió a esta reunión y a la falta de licencia social del proyecto. Según indicó, la reunión con el máximo representante del proyecto en el país tuvo como objetivo buscar el diálogo. Señala que también se reunió con alcaldes de la provincia de Islay y el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres.

De esta reunión, habría nacido la idea del comunicado que luego emitió Southern, en el cual se comprometía a no construir antes de conseguir un consenso social, señaló el ministro.

En cuanto a las recomendaciones que no fueron resueltas antes de la entrega de la licencia, señaló que si al final del periodo constructivo no son cumplidas, no se entregará la licencia de funcionamiento a la mina.

Estos puntos son “entregar el estudio hidrológico de la zona del proyecto, que sirvió como base del Estudio de Impacto Ambiental de Tía María”, e incluir “una capa de arcilla de baja permeabilidad de 15 cm en toda la superficie de almacenamiento del depósito de ripios”. Esta última recomendación tiene por finalidad evitar que los ácidos, con los que se separa el cobre de otros materiales, se filtren al subsuelo.

Consenso social

La posición de los pobladores es que se anule la licencia de construcción. El ministro indicó que el gobierno regional y el alcalde de Cocachacra ya iniciaron procesos administrativos y legales para paralizar la construcción del proyecto. Si son favorables para los demandantes, Tía María deberá suspenderse. “Debemos actuar dentro del marco legal”, mencionó.

Sin embargo, su intención sería lograr un consenso social, para que se ejecute el proyecto. Ísmodes señaló que, durante el diálogo, se podría plantear a la empresa una agenda de desarrollo para la región de Arequipa y la provincia de Islay. Ayer se reunió con gremios de la provincia de Islay, los cuales le indicaron mediante un memorial que solicitan la instalación de una mesa de desarrollo en el sector. ❖