Callao: Exarquero de Mannucci forma parte de banda capturada por la Policía

Los cuatro sujetos, entre los que se encontraba en exarquero de Mannucci, tenían los equipos necesarios para llevar a cabo una nueva estafa. Efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Bellavista y personal de inteligencia del Callao intervinieron a tiempo.

Este caso demuestras que la delincuencia cada vez implementa nuevos artefactos tecnológicos. Es por los sofisticados artilugios que las víctimas caen fácilmente en las elaboradas estafas.

Uno de los sujetos llamó en repetidas ocasiones a una señora y se hizo pasar como trabajador de una conocida entidad financiera para ofrecer una tarjeta de crédito con mejores tasas referenciales, indicaron las autoridades.

La posible víctima creyó lo que escuchaba y por poco la convenció de dar sus datos. Sin embargo, la insistencia de la persona al otro lado de la línea telefónica hizo que comenzara a dudar. El hombre, cómplice del exarquero del Mannucci, le decía que debía ir a su domicilio para hacer el cambio de la tarjeta, que no era necesario que vaya a la agencia bancaria.

Pero ella no hizo caso y se dirigió de todos modos al banco para verificar si la propuesta era real. Los agentes le informaron que no era así, que no había nada aguardándola. Por eso decidió bloquear sus tarjetas de crédito para evitar que la llamen de nuevo.

De todos modos, las llamadas continuaron. El sujeto quedó en entregarle una tarjeta nueva a cambio de la antigua a lo que ella tuvo accedió. Denunció el hecho a la Policía y junto a las autoridades aguardó en su hogar a que los estafadores llegaran.

Una vez que el estafador arribó al domicilio ubicado en Bellavista, le mostró supuestos papeles del banco y le retiraron su tarjeta de crédito. Al ver el delito, los oficiales de la PNP intervinieron. Marcos Junior Dávila Carbajal de 21 fue detenido.

Los nervios invadieron al estafador, quien dio a conocer el paradero de sus cómplices, quienes lo esperaban en un auto plomo, en el distrito de Miraflores. Gracias a esta información capturaron a otros tres sujetos, entre los que se encuentra el exarquero de Mannucci. Los detenidos fueron identificados como Harold Christian Quiroz Gil (38), Max Jonathan Marín Diaz (33) y Luis Eduardo Laguna Pajilla (28).

Según las primeras indagaciones, Dávila Carbajal registra denuncia policial por delitos informáticos. Harold Quiroz presenta denuncias por manejar en estado de ebriedad y por hacerse pasar por policía.