Cincuenta y dos escolares resultaron embarazadas entre el 2017 al 2019

Un estudio de la Defensoría del Pueblo en 12 instituciones educativas de la región Lambayeque revela que 52 estudiantes entre el 2017 al 2019 resultaron embarazadas. Este hecho permitió conocer que no existe un plan de acción en el contexto pedagógico, además de incumplirse la Ley n.º 29600, que fomenta la reinserción escolar por embarazo.

Julio Hidalgo Reyes, jefe de la Oficina Defensorial en Lambayeque, lamentó que haya desconocimiento de las normas por parte de los operadores del sector Educación, lo que complica la atención de la problemática. Aunque dijo que también el sector Salud debe ser involucrado en este tema.

Es por eso que ayer se reunió con directores y funcionarios de la Gerencia Regional de Educación a fin de exponer los resultados y tomar acuerdos, no sin antes escuchar sus planteamientos.

Del análisis, la Defensoría del Pueblo precisó que el embarazo adolescente es un problema de salud pública que afecta principalmente a las que tienen menos recursos económicos, menos educación y a quienes viven en las regiones de la selva .

Conforme a los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2018, en la región lambayecana el 9.3% de mujeres entre 15 a 29 años de edad ya estuvo alguna vez embarazada; de estas el 6.6% ya eran madres y el 2.7% gestaban por primera vez.

“Esta situación preocupa a la Defensoría del Pueblo, por lo que dicha problemática debe ser atendida de manera prioritaria por todos los responsables de la implementación del Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021, entre ellos está el gobierno regional”, explicó.

Resultados

También se detectó que cuatro de cada diez adolescentes abandonaron la escuela a causa del embarazo. “Nuestro objetivo es garantizar que el Estado cumpla con hacer efectivo el derecho a la permanencia en el servicio educativo de las escolares en situación de embarazo y maternidad”, remarcó.

Señaló que urge sensibilizar a las autoridades educativas para que adopten medidas efectivas que aseguren su inclusión sin discriminación y que los procesos pedagógicos comprendan la educación sexual integral.

En Lambayeque existen 3,530 instituciones educativas, de las cuales 2,328 son públicas y 1,202 son privadas, con un total de 333,736 estudiantes.

La intervención comprendió 12 colegios que albergan a 11,433 alumnos (varones 3,631 y mujeres 7,802).

Así tenemos que en el 2017 se registraron 19 casos en los colegios Santa Lucía, Perú Birf, Virgen de las Mercedes y Manuel Antonio Mesones Muro (provincia de Ferreñafe), Sara Bullón (provincia de Lambayeque); Santa Magdalena Sofía, Cristo Rey, Inmaculada Concepción y Elvira García (provincia de Chiclayo).

En el 2018 se presentaron 19 casos. En la provincia de Ferreñafe en los mismos colegios del año anterior; mientras en Lambayeque al Colegio Sara Bullón se sumó San Martín y Augusto B. Leguía. Respecto a Chiclayo solo el Colegio Inmaculada Concepción no tuvo casos de embarazo escolar.

En cinco meses hay ocho embarazos

En lo que va de este año se registraron ocho embarazos. En Ferreñafe están los colegios Perú Birf y Santa Lucía; en Lambayeque, Sara Bullón, Augusto B. Leguía y Jorge Chávez y en Chiclayo no hay registro de casos. Hidalgo mencionó que es el Colegio Santa Magdalena Sofía el que tiene el mayor registro de embarazos. Y precisó que el Colegio Perú Birf emitió una licencia de maternidad a una escolar como si se tratase de una trabajadora.

Indicó que ninguno de los 12 colegios cuenta con un registro individualizado de datos de las alumnas, no se implementan medidas para el reingreso al servicio educativo, no se contemplan temas vinculados a la orientación sexual, no hay documentos de gestión ni protocolos para articular la intervención del Estado.