Peligro sísmico asoma en Cusco

Era domingo y empezaba a amanecer cuando un brusco sacudón, acompañado de un sonido ronco que parecía el rugido de la tierra, despertó a los cusqueños. Un sismo de 4 grados de magnitud remecía la tierra a las seis con once minutos del 11 de noviembre de 2018. El epicentro se detectó a 9 km. al noreste de Cusco, en la falla geológica asociada a la laguna Qoriqocha del distrito de Coya, provincia de Calca, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).



El remezón duró apenas unos segundos, pero el miedo no desapareció sino varias horas después. No era para menos. Unas semanas después pasó lo mismo. El sismo de más de 7 grados de magnitud, con epicentro de Azángaro - Puno, sacudió a todo el sur del Perú y algunos países vecinos. En Cusco no ocurría un sismo tan fuerte desde 1986. Aquel año, el movimiento telúrico de 5.8 grados empezó en la misma falla de Qoricocha. Dejó más de 3 mil 500 viviendas seriamente dañadas y el miedo rondando en el ambiente de la ciudad durante varios días.

El temblor podría ser el aviso previo a un sismo de mayor magnitud o un terremoto. El Instituto Geofísico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) desarrolló en 2013 el estudio "Neotectónica y peligro sísmico de la región Cusco". Su valor radica en que los expertos identificaron 53 fallas geológicas activas en toda la región. En cada una de ellas se puede generar sismos en cualquier momento.



El especialista de Ingemmet, ingeniero geólogo Carlos Benavente, explicó a un medio de Lima que una de las zonas más críticas es la ciudad del Cusco. La Ciudad Imperial está cercada como una presa por varias fallas geológicas activas. Hablamos de Tambomachay, Pachatusan y Qoricocha que tiene un "alto potencial sísmico”, es decir, pueden generar sismos importantes.

ALERTA

Las fallas, según el estudio, pueden generar sismos de hasta 6.5 grados de magnitud. “El peligro radica en que muchas de las fallas son estructuras con antecedentes sísmicos durante el Cuaternario (2.5 millones de años) y concentran mayores posibilidades de generar movimientos sísmicos futuros”, señala el estudio en las conclusiones.

Para determinar la peligrosidad de cada falla hicieron trabajos basados principalmente en observaciones GPS, las que se llevaron a cabo en cinco campañas de campo durante cuatro años (2009 - 2012).



Un hecho destacable es que cada falla afecta de manera distinta a la ciudad del Cusco. Vuelve a confirmarse que la falla de Tambomachay es la más peligrosa para la Ciudad Imperial por su cercanía, a unos 20 minutos. Mientras que las fallas Qoricocha y Pachatusan también representan una amenaza, aunque en menor medida.



El Plan de Desarrollo de Urbano de la Provincia de Cusco revela que en dicha provincia hay alrededor de 44 mil viviendas de adobe y otras ubicadas en zonas deleznables.



Los distritos con mayor número de construcciones de tierra son San Sebastián (12 042), Cusco (10 779), Santiago (9 633), San Jerónimo (5 829) y Wanchaq (2 981). Son datos de hace tres años, pero es posible que la situación haya cambiado poco. Partiendo de esos datos, la Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad prevé que un sismo de siete grados se traería abajo casi la totalidad de viviendas de adobe.



El especialista Carlos Benavente refirió que los trabajos que se hacen en Ingemmet “deben ser tomados en cuenta en la gestión de riesgo de desastres y en el ordenamiento territorial" de las ciudades.



"Debe ser información de primera mano para las autoridades, pues permite saber cómo deben ser las viviendas [de cuántos pisos y de qué forma se deben construir] y para las empresas que construirán hidroeléctricas, represas y demás infraestructura importante", resaltó.

OTRAS FALLAS

Era una noche de sábado de setiembre de 2014 en Paruro. Un sismo de 5.1 grados se trajo abajo las casas de adobe de las comunidades campesinas de Miska y Cusibamba. Ocho personas murieron (cuatro adultos y cuatro niños), cinco resultados heridas y más de 575 quedaron damnificadas.



En Yaurisque, un distrito parureño, se halla una de las fallas activadas identificadas por Ingemmet. Está a 12 kilómetros al suroeste de la ciudad del Cusco y su característica es tener dos escarpes (vertiente de roca que corta el terreno abruptamente) de 15 kilómetros separados por 5 kilómetros. Es una de las más peligrosas.



Además hay sistemas de fallas. Destacan el que abarca Zurite – Cusco –Urcos – Sicuani, Casacunca – Acomayo – Langui – Layo, Chinchaipujio – Paruro – Acomayo, sistema Ocongate, sistema río Vilcanota y el sistema de la cordillera oriental.



El director de la Oficina de Gestión de Riesgo y Seguridad del Gobierno Regional del Cusco, Randolfo Ancí Castañeda, informó que luego del movimiento sísmico del domingo pasado están en alerta constante. La gente debe estar presta a la ocurrencia de otro sismo.