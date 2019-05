Creador de galletas que eliminan la anemia pide apoyo de presidente Martín Vizcarra

Julio Garay Barrios es un joven que logró crear un producto que puede vencer en la anemia en un mes de consumo. El ingeniero agroindustrial padeció esta afección cuando tenía seis años de edad, por lo que de adulto decidió ayudar a aquellas personas que también la tienen y viven en su natal Ayacucho. No obstante, para lograrlo requiere de ayuda, motivo por el cual ahora solicita el apoyo del presidente Martín Vizcarra.

El beneficiario de Beca 18 y egresado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, señala que a pesar de que su producto se vende en distintos puntos de su ciudad natal y también Lima, aún no logra obtener el apoyo del mandatario, con quien ya se han reunido en dos ocasiones. ''Llegué a conversar con el presidente y le dimos una cajita, él ya sabe que el producto está a disposición para que se pueda incorporar a Qali Warma. Me dijo que tenía que contactarme con la ministra de Cultura y la de Salud. Me dijeron que nos iban a llamar y bueno, seguimos a la espera. Esa promesa ocurrió hace dos meses ya”, afirma.

Julio Garay dice que sueña con que su producto ingrese al programa mencionado y también que se venda en todo el país. ‘’Estamos siendo apoyados por los gobiernos regionales”, explicó.

Cuando Garay Barrios se encontraba en el quinto ciclo de la carrera, inició su proyecto de tesis, el cual consistió en crear galletas que tengan un sabor agradable y que ayuden a los niños a superar la anemia. Él ha indicado que lograr la fórmula correcta le tomó alrededor de 300 intentos. “Hice las formulaciones estando en el noveno ciclo, hice muchas mezclas y pasé muchas dificultades. El insumo principal es la sangrecita, y se me ranceaba, o la galleta salía muy blanda o muy dura”, cuenta.

Él señala que luego de encontrar la fórmula correcta puso a prueba el producto en el asentamiento humano de Mollepata. Julio Garay comenzó trabajando con 20 niños que tenían anemia. A cada uno se le dio un paquete de galletas diario durante un mes. Luego de 30 días se observó que más del 80% de los menores subió su hemoglobina. ‘’Fue muy satisfactorio para mí, tanto sacrificio finalmente dio sus frutos. Quise hacer más pilotos y me fui al centro poblado de Aspachalca, Ayacucho. Allí probamos con 35 niños con anemia, los resultados fueron aún mejores: un 90% de los niños lograron subir su hemoglobina”, afirma el beneficiario de Beca 18.