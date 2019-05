Piden ayuda para peruanos que deseen salir de Venezuela

Lo suyo es el Perú y está decidido. “En Venezuela uno no ahorra para darse un gusto sino para estar listo para el ahora o nunca”, dice Dante Salazar. Piensa que ha llegado el momento de retornar tras 19 años de haber emigrado. Sin embargo, todo está en su contra.

Ha vendido su televisor, su ventilador, su ropa, ha trabajado en una cervecería en Catia La Mar (estado Vargas), juntado hasta el último dólar; pero solo llegó a tener 250.

Hizo cuentas. Las mismas que han tenido que hacer al menos 70 mil peruanos.

Pasaje. En avión, “si es que se consigue”: 475 dólares; en bus 300.

Pasaporte por primera vez, si es que hay papel: desde 150 a 300 dólares pagando a “tramitadores”.



“No, chamo, no me alcanza”, le dijo Dante a su mejor amigo Leandro Cobeñas quien también está pensando retornar. Con un trabajo que le dejaba 7 dólares al mes, claro, no le iba a alcanzar.

Ante el drama de este tipo, el parlamentario andino Mario Zúñiga Martínez pidió ayuda concreta y menos barreras burocráticas al Gobierno peruano para que los miles peruanos que se encuentran en situación crítica en Venezuela, puedan regresar cuanto antes a la brevedad posible.

“Según fuentes oficiales hoy en Venezuela de 200 mil migrantes, quedan alrededor de 70 mil. Una gran parte de éstos, si no es la mayoría, viven en carne propia la crisis humanitaria que se agudiza cada vez más en este país”, dijo Zúñiga.

Refirió que el consulado peruano en Venezuela sólo ayuda a los peruanos con documentos en regla para aplicar a la repatriación y “obtener partidas de nacimiento y pasaportes es literalmente imposible, además hay una gran cantidad que por ejemplo no inscribió a sus hijos en nuestros consulados”, agregó.

Indicó que hay otro grupo más pequeño de peruanos dedicados al sector empresarial de por ejemplo confecciones textiles que desean regresar pero han pedido al Gobierno peruano tener acceso a créditos flexibles y ser ayudados a insertarse en el mercado en el país sobre el rubro.

“La verdad es que no cuentan con dinero ni siquiera para comer, menos para un boleto de bus o avión. El gobierno debe empadronarlos, exonerarlos de tantos requisitos burocráticos y pagar vuelos charter, para que regresan al país”, concluyó el parlamentario andino Mario Zúñiga Martínez.

Finalmente recordó que el músico peruano Carlos Fernández Prada se suicidó en mayo del año pasado en Venezuela por una severa depresión que atravesaba tras el fallecimiento de su esposa y por no contar con los medios económicos para salir de este país.