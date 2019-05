Municipio de San Román pierde arbitraje millonario

Zenaida Zea OliveraLa obra del drenaje fluvial de la ciudad de Juliaca, en la provincia de San Román, es un proyecto que por años espera la población. Sin embargo, pese a que el proyecto inició en 2014, hasta ahora no se concreta. Lo que sí ha concluido es un proceso arbitral entre el Consorcio Supervisión y la comuna provincial.

Según informó el procurador municipal, Rolando Málaga Quispe, el resultado del proceso arbitral fue desfavorable para la comuna. En la resolución, notificada el pasado 27 de mayo, se indica que la entidad debe pagar al Consorcio un 1 200 000 soles. Ello, por no haber pagado valorizaciones, a las que tampoco hizo observaciones y les dio conformidad. De ello, son responsables los funcionarios de la comuna de San Román del año 2015.

En la resolución arbitral, también se dispone que el Consorcio Supervisión Juliaca debe pagar a la comuna 540 113 soles por cobro indebido de detracciones.

Es definitivo

Para el procurador municipal, Rolando Málaga, la resolución arbitral todavía no es definitiva. Hay pendiente un proceso de ejecución, solicitud de información de responsabilidades y acciones penales que se podrían iniciar.

Sin embargo, para el especialista consultor en obras civiles, Rubén Tamayo Mollinedo, el fallo es definitivo y, a la municipalidad, solo le queda cancelar el monto de la sanción y denunciar a todos los implicados, incluido el exalcalde y la exprocuradora.

Proceso penal

El procurador Rolando Málaga adelantó que se establecerán las acciones penales contra exfuncionarios de la gestión del exalcalde Oswaldo Marín Quiro.

Cabe recordar que el equipo técnico de los directivos de Cuatro Zonas de Juliaca, en diversas ocasiones, advirtió que la exprocuradora, Flor de María Torres Sumari, no estaba cautelando los intereses de la municipalidad.

No obstante, para su sucesor, ella no incurrió en más irregularidades, pero sí en algunas omisiones; lo que, en su opinión, no sería causal suficiente para denunciarla.

Proyecto debe continuar

Ante la incertidumbre de cuándo culminaría el proceso arbitral, por la presión dirigencial, el proyecto del drenaje pluvial se le encargó al Ministerio de Vivienda.

El procurador explicó que lo que se puede hacer es ver la forma de recuperar 80 millones de soles de los saldos de la obra, mientras se formula un nuevo expediente con 120 000 soles para este rubro.

Cabe mencionar que, de acuerdo al peritaje realizado, el mismo que también fue cuestionado, de la obra en físico no se puede rescatar ni un 5%, lo que implica que se invirtió cerca de 100 millones de soles hasta el momento en vano.

La comuna aún mantiene pendiente otro arbitraje con el Consorcio Uros, que estaba a cargo de ejecutar la obra.❖