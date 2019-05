Tribunal varía orden de captura a sacerdote que estaba prófugo

En una polémica decisión que ha tomado por sorpresa a los pucallpinos, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Ucayali decidió variar la medida de prisión preventiva por comparecencia restrictiva contra el sacerdote Marco Francesco Mambretti, acusado de violar sexualmente a un menor de 16 años.

El colegiado también dispuso que se levante la orden de ubicación y captura contra el religioso, quien, desde que fue señalado por la propia víctima, no se presentó a las audiencias.

Según la resolución firmada por los jueces Hermógenes Lima Chayña, Jonatan Basagoitia Cárdenas y Hermógenes Guzmán Crespo, existe contradicción entre las dos exámenes psicológicos practicados a la víctima, por lo que requiere mayores actos de investigación que corroboren objetivamente el hecho.

Es decir, el testimonio del menor tiene poco o ningún valor probatorio.

Por otro lado, el colegiado también señala que no existe peligro de fuga ni obstaculización al proceso por parte del sacerdote, pese a que cuando se dictó la orden de prisión preventiva contra Marco Francesco Mambretti, este no se presentó a la audiencia y se mantuvo como no habido. Ahora la Sala lo premia cambiándole el mandato de detención.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Yarinacocha había solicitado nueve meses de prisión preventiva para el sacerdote de origen italiano y miembro del Seminario de Santo Domingo Sabio, acusado por el presunto de delito de violación sexual.

Este pedido fue formulado tras la acusación presentada en agosto de 2018, por la madre de la víctima. El sacerdote fue sindicado por el adolescente, que presenta un leve retraso mental, de haber abusado de él cuando tenía 13 años aprovechando su cercanía a la iglesia.

Como ha informado La República sobre este caso, las autoridades eclesiásticas de Pucallpa apoyan resueltamente a Mambretti e incluso circularon cartas de solidaridad una vez terminadas las ceremonias litúrgicas dominicales.