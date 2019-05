Ministerio de Vivienda: 70% de casas en Perú tienen alta vulnerabilidad ante sismos

Gran parte de las construcciones que hay en el Perú serían perjudicadas por la ocurrencia de sismos con fuerte impacto, informó Miguel Estrada, titular del Ministerio de Vivienda, quien indicó que el sector trabaja en la identificación de estas zonas, a fin de tener una respuesta rápida.

"A nivel nacional tenemos un 70% de viviendas que han sido autoconstruidas o son informales y que no han tenido como base las normas de diseño del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico)”, señaló.

En esa línea, manifestó que el desarrollo de tareas con la ciudadanía son necesarias. “(Las casas) tienen una alta vulnerabilidad y tenemos que tener una alta atención y por eso estamos trabajando. Hay que trabajar con la población para reducir la informalidad. Muchas de las viviendas informales se encuentran en suelos no adecuados”, agregó.

Según dijo, desde su sector se está elaborando planes de desarrollo territorial y de desarrollo urbano, donde el ordenamiento del territorio es muy importante para la identificación de zonas de riesgo y así actuar de manera inmediata a través de programas de reforzamiento.

En cuanto a Lima, indicó que existen “suelos muy buenos” que no amplifican las ondas sísmicas, por lo que los inmuebles no deberían tener inconvenientes ante un movimiento de esta naturaleza. “Si es que estos edificios han estado bien diseñados, no tendrán problemas”, aseguró.

Hernando Tavera, experto del Instituto Geofísico del Perú (IGP), coincidió en que la calidad de las construcciones es un factor que se debe considerar. Esta característica fue una de las razones para que se presentaran tantos daños materiales en el terremoto de Pisco. De similar modo se tiene que atender el tipo de suelo, siendo el ideal uno duro como una roca.

Por otro lado, Estrada Mendoza recordó que dentro del Fondo Mivivienda se entrega bonos a las familias que tengan título de propiedad para que puedan construir su casa de “manera correcta”. “Este año se colocarán alrededor de 15,000 bonos”, puntualizó.