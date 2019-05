Al encuentro del hombre de 119 años

Marcelino Abad Tolentino nació oficialmente este año, aunque en el distrito de Chaglla y sus anexos, en Huánuco, muchos sabían de él desde antes. Varios años antes, un siglo antes.

Marcelino, de baja estatura, mirada dulce, voz débil y pronunciación confusa, está lejos de ser un hombre invisible. Pero lo fue durante 119 años.

Se hablaba de él en el pueblo, se decían cosas. Que era un fantasma, un ermitaño, que iba y venía cuando necesitaba cambiar frutas y paltas por arroz y azúcar, que eligió la soledad después de convencerse de que no tendría suerte en el amor.

Lo decían los viejos y lo repetían los adultos, los jóvenes y los niños, pero nadie se involucró. Nadie se interesó.

Su vida transcurrió llena de carencias, viviendo aquí y allá. Sin registros, sin DNI. No fue al colegio, no tuvo un empleo, un salario, ni una vivienda.

De carne y hueso

Hasta que el 7 de febrero, un adulto mayor usuario del programa Pensión 65 dio la voz de alerta. Contó que allá lejos, en algún lugar del bosque, había un hombre diminuto que no tenía nada ni a nadie. “Viene de vez en cuando trayendo fruta, varios lo hemos visto”, dijo.

La alerta, sin mayores referencias, movilizó dos días después al personal de la municipalidad de Chaglla y de Pensión 65. Juntos marcharon hacia el anexo de Cormilla, en el centro poblado de Huacache, para verificar la información.

El 9 de febrero, tras un largo camino cuesta abajo y en medio del follaje, encontraron a Marcelino que regresaba de alimentar a sus ocho gallinas y gallos, dos perros y tres gatos.

Los saludó e invitó a pasar a la casa abandonada donde vivía. Luego les contó que estaba solo y que se sostenía con lo que producen los árboles frutales (papayas, plátanos, limas, naranjas, guayabas) y sus plantaciones de yuca, vituca y café.

Los funcionarios lo escucharon con atención para entender lo que decía. Comprobaron que era cierta la historia que contaban en el pueblo, y oyeron del propio Marcelino el relato de cómo llegó a vivir a este lugar olvidado de la provincia de Pachitea, a cinco horas de Huánuco.

La larga vida de Marcelino comenzó el 5 de abril del año 1,900, en algún lugar del anexo de Huacachi, distrito de Chaglla. De sus padres no recuerda mucho quizá porque desde niño debió valerse por sí mismo. Se quedaba donde podía hallar un techo y así encontró esta hacienda hace 20 años.

“Tenía dos hermanos y a uno lo mataron los terroristas. No sé a dónde se fue mi hermana (…) Todo este tiempo he vivido solo, criando a mis animalitos”, señala mientras acaricia a uno de sus perros que aún no tiene nombre.

También cuenta que de niño quiso estudiar, pero debió elegir entre ir a la escuela o a la chacra.

Al rescate de Marcelino

En los días siguientes, el municipio y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) convocaron a los hombres y mujeres de mayor edad del anexo, el centro poblado, el distrito y la provincia.

Debían declarar si Marcelino, el solitario habitante de Cormilla, era en verdad quien decía ser. También querían comprobar si tenía más de cien años.

Al mismo tiempo, Pensión 65 se apuraba en iniciar los trámites para incorporarlo a su padrón de usuarios.

Lo que las autoridades comprobaron poco después fue más de lo que esperaban: Marcelino Abad no solo resultó ser un supercentenario, sino el ciudadano de mayor edad en Huánuco y, según parece, el más viejo del Perú, pues acaba de cumplir, el 5 de abril, 119 años.

Alfonso Cabello y Margarita Aguirre, dos de los más longevos de la zona, lo confirmaron. Contaron que lo conocían de toda la vida. “Cuando yo era un niño, ‘Mashico’ ya era un joven”, dijo Alfonso, y Margarita lo respaldó: “Él ya trabajaba en la chacra como peón cuando nosotros éramos niños”.

Con estos datos y el resultado de algunos exámenes practicados, lo que siguió fue el recojo de sus huellas dactilares y las fotos de rigor. Click de frente y click de perfil y listo, un hombre de 119 años había nacido.

Lo que viene

¿Qué pasará ahora con ‘Mashico’? Por lo pronto, el pueblo ha acordado cumplir uno de sus sueños: lo ha elegido mayordomo de la fiesta patronal que se hará en 2020 en Chaglla.

Se ha creado una red de apoyo para él, lo que significa que el municipio y otras entidades irán a visitarlo de manera periódica para atender sus necesidades en salud y alimentación.

Y este 31, junto con su reluciente DNI, Marcelino Abad Tolentino, ‘Mashico’ para todo el mundo, recibirá su primer pago de S/ 250 que le entregará Pensión 65 por su condición de adulto mayor en extrema pobreza. Y también recibirá lo que tanto desea: “dos pilas y un hacha con punta para trabajar”. ❖