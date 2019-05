Guayasamín, el pintor que lloró al ver piedras talladas por antiguos peruanos

El pintor quiteño Oswaldo Guayasamín (1919*-1999+) siempre hablaba de Perú. Decía que con Ecuador eran un solo país por tener las mismas raíces, por tener la misma cultura. Las fronteras de la actualidad entre ambas naciones le perecían inauditas y sin sentido. Es por eso que decidió recorrer todo el país. Junto a amigos, entre ellos el pintor peruano Víctor Delfín, y dos camionetas, conocieron gran parte del territorio por casi un mes.

Lo que más le impactó sin duda es Sechín, el sitio arqueológico levantado por la cultura del mismo nombre en la provincia de Casma, Áncash. Frente al monumento se sentó en una piedra y empezó a llorar. Su hija Verenice Guayasamín fue testigo de su fuerte deslumbramiento. Sechín es una construcción que abarca cerca de una hectárea de espacio. En sus paredes de piedra están talladas pedazos de brazos, cabezas cercenadas de las que fluye abundante sangre, intestinos de cuerpos cortados a la mitad, ojos ensartados. El edificio, según una de las teorías de los estudiosos, es un tributo al sacrifico humano.

“Yo he estado aquí”, recuerda Verenice que dijo su padre. “Siento que he estado trabajando en estos murales, y que a partir de aquí vengo pintando de hace más cinco mil años”, fue la revelación que pronunció el artista ecuatoriano en aquel momento.

Pasaron muchos años para que Verenice Guayasamín vuelva a recordar ese pasaje tan especial sobre todo aquí en Arequipa, Perú. Y es que la muestra de su padre “De la ira a la ternura”, es exhibida en Galería del Centro Cultural Peruano Norteamericano (CCPN) de esta ciudad. Se trata de un conjunto de 37 grabados de mediano y gran formato que muestran algunos de los mejores trabajados de Guayasamín. “Retrata la angustia, lo terrible del ser humano, pero también la alegría a través del rostros de niños. Por un lado la ira y por el otro el amor”, describe Verenice, quien está a cargo de la Fundación Guayasamín.

La muestra también es en conmemoración a los 20 años de la muerte del artista (10 de marzo pasado) y los 100 años de su natalicio que se cumplirán el próximo 6 de julio. Se trata del pintor ícono de Ecuador. Copias de sus trabajos se pueden encontrar en las calles, en galerías, en centros artesanales. “Ecuador está invadida de guayasamínes”, declara Verenice.

Sus retratos son famosos. No por nada pintó a Fidel Castro, al poeta Pablo Neruda, a los escritores Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. “Mi padre decía que el retrato no es una fotografía, no es hacer un clic. Para él el retrato era sacarle el alma a la persona y curiosamente todas las personas que fueron retratadas dicen que es el mejor que les han hecho”, dice Verenice.

Quedan pocos días para poder apreciar “De la ira a la ternura”. La muestra estará hasta el jueves 29 de mayo en el CCPN ubicado en la calle Melgar 109 del Cercado de Arequipa de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. El ingreso es libre.