Mesa Redonda: Municipalidad de Lima culmina trabajos de inspección

La Municipalidad de Lima informó que, tras 28 días, los trabajos de inspección en las zonas 1, 2 y 3 de Mesa Redonda han culminado. La finalidad de esta medida fue la de salvaguardar la seguridad de las personas.

Durante las labores de la Municipalidad de Lima, las cuales finalizaron antes del plazo programado, el equipo de fiscalización llegó a visitar 21 858 locales y viviendas. Del total mencionado, 12 653 fueron inspeccionados mientras que 8 539 no permitieron ser fiscalizados, por lo que no podrán continuar con su actividad comercial hasta que permitan que se realice la inspección correspondiente.

Asimismo, la comuna limeña también indicó que 675 comercios en Mesa Redonda fueron clausurados, ya que presentaban riesgo inminente para la salud, así como también para la integridad física de los ciudadanos; además, varios locales no contaban con el certificado requerido de Defensa Civil. Los establecimientos no podrán atender al público mientras no se levanten las observaciones que han sido señaladas.

La Municipalidad de Lima también explicó que pudo detectar que cerca de 383 almacenes y depósitos funcionaban al interior de las galerías y viviendas, por lo que fueron clausuradas, ya que no contaban con ningún tipo de permiso y ponían en riesgo la vida de las personas en caso ocurriera una emergencia.

Esta labor se realizó con la finalidad de reordenar Mesa Redonda tras el incendio ocurrido en abril del presente año. El siniestro consumió 30 inmuebles.

Otros locales y galerías que presentaban condiciones de riesgo inminente también fueron clausurados. Según informó la Municipalidad de Lima, la mayoría de estos locales no contaban con sistemas contra incendios, también se hallaron riesgos en los tableros eléctricos, habían conexiones eléctricas deficientes, inexistencia de pozos a tierra, un exceso de mercadería en las zonas de evacuación y las estructuras agrietadas estaban a punto de colapsar.