Huaura: Anciana muere tras sufrir feroz ataque de una manada de perros [VIDEO]

Una mujer mayor murió en su chacra luego de sufrir un violento ataque perpetrado por una manada de perros propiedad de uno de sus vecinos, en el centro poblado La Unión, en Irrigación Santa Rosa, distrito de Sayán, en la provincia de Huaura.

Doña Inés Aguirre Meza, de 68 años de edad, falleció el pasado jueves 23 de mayo cuando se encontraba trabajando en sus tierras, en las cuales se dedicaba al cultivo de paltas.

En un intervalo comprendido entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche de ese jueves, la mujer mayor sufrió un ataque por parte de los perros de su vecino, quien fue identificado como Robert Donayre Díaz.

El cuerpo de la señora Aguirre Meza, que mostraba visibles rastros de las mordeduras y desmembraciones que hicieron los canes, fue encontrado por su hijo, Alfredo Ramos Meza, la noche del jueves, cuando este fue hasta la parcela en donde laborada diariamente su madre para verificar si algo le había ocurrido, pues era inusual que no llegara a su casa hasta horas de la noche.

“Ella salía a las 6 de la mañana a la parcela que tenemos. Su hora de retorno era a las 4, 5 de la tarde. Pero nunca apareció más. Mi hermano me llamó y me dijo que mi mamá no llegaba a la casa, a las 8:40, 9 de la noche”, narró Ramos Meza al medio local Jaque Mate.

El hijo de la señora Aguirre Meza detalló que los canes que atacaron a su madre eran un pitbull y dos rottweileres adultos, además de tres cachorros producto de un cruce de ambas razas.

“Pedimos justicia, porque es un vecino que tiene sus perros y ya lo han denunciado varias veces”, pidió una familiar de la fallecida.

En efecto, durante el velorio, oficiado ayer al promediar el mediodía, vecinos y familiares comentaron que ya con anterioridad los canes de Donayre Díaz habían protagonizado episodios de ataques, por lo que había sido denunciado.

“Hace dos, tres años atrás, [los perros] habían acabado con los animales de mi madre. Pusimos una denuncia […] fueron a recoger los animales que habían matado, pero ahí quedó todo. No se hizo nada. Se quedó a entregar a los animales, pero no se hizo nada”, contó Juanita Ramos Meza, hija mayor de la fallecida, al mismo medio local.

El hijo de la señora Aguirre Meza declaró que no bien llegó a la parcela en que suponía estaba su madre, intuyó “que había sido agresión de perro” lo que le había ocurrido a su progenitora, pues “anteriormente hemos tenido problemas con el vecino por eso”.

“Tiene como cuatro o cinco denuncias de personas que transitaban por la zona, pero me parece que no han llegado a concretarse. El señor ha estado burlándose de las personas”, dijo Ramos Meza, indignado.

No obstante el deceso de la mujer y el aviso a la Policía Nacional, a la fecha el dueño de los perros, Robert Donayre Díaz, se encuentra como no habido, según señaló el hijo de la señora Inés Aguirre.

“Los policías han ingresado al predio y no lo han encontrado al dueño. Encontraron a su hermana, que me parece está detenida. Pero el dueño de los animales no está”, señaló, no sin antes pedir a las autoridades que se haga justicia para su madre.