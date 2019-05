CIDH admite denuncia por tragedia en Mesa Redonda

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la denuncia contra el Estado peruano por los hechos ocurridos en el incendio de Mesa Redonda en diciembre de 2001, informó Oscar Schiappa, abogado que defiende a los deudos.

“Este es el caso más grande en la historia de la Comisión por el número de víctimas (277 muertos y más de 220 lesionados) y además por la cantidad de distintos derechos humanos vulnerados”, señaló.

Según dijo, la admisión de la denuncia contra el Estado se da luego de nueve años de haberse presentado ante el organismo.

El letrado explicó que el Estado incurrió en muchas irresponsabilidades: no previno acciones para evitar el accidente; el exjefe policial Luis Sánchez Arias permitió el ingreso de pirotécnicos al retirar el cordón policial de la zona; no investigó adecuadamente la tragedia (la zona del accidente fue limpiada en menos de 24 horas y restos de muchas personas terminaron en desagües). No garantizó un adecuado juicio, se decidió un pago a los deudos de S/700.

La Comisión pedirá el descargo del Estado y luego decidirá si el caso se remite a la Corte Interamericana. ❖

