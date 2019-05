No hablo de política ni religión porque es meterse en camisa de 11 varas

Edwar Quispe

El cantautor Gian Marco Zignago tocará otra vez en Arequipa como parte de su gira nacional Intuición. Interpretará lo mejor de su repertorio hoy en el Jardín de la Cerveza Arequipeña. En esta conversación cuenta los cambios que a lo largo de su carrera tuvo que afrontar y mantenerse fiel a sus convicciones.

¿Cuán difícil puede ser para un artista reinventarse y llevarle al público sensaciones nuevas tras 30 años de trayectoria?

Es complicado. Uno nunca sabe si la inspiración te va a acompañar de tan buena manera después de que grabas discos. En mi caso, siempre me he concentrado mucho en decir algo en las canciones. Siempre he hablado de amor o desamor, entonces suena trillado. No hablo de política ni de religión, no hablo de temas sociales. Podría hacerlo pero es meterse en camisa de once varas. Alguna vez, cuando grabé un dueto con Mercedes Sosa en el año 96 en el disco Señora cuénteme, ella me decía: “Cuando uno tiene una cuenta un poco abultada en el banco ya no puedes lanzarte a hacer consignas al pueblo”.

Algunos baladistas han optado por dejar este género para tentar lo urbano, que al parecer está pegando mucho en esta generación.

Cada músico es libre de hacer lo que quiera, pero el público no es tonto. Yo no podría ponerme una peluca para cantar. No sería yo. No tengo 20 años, tengo 49 y no pretendo ser un chiquillo que baila. Me reinvento dentro de mi mundo, intentando atraer gente nueva.

¿Pero has tentado otros géneros en tu trayectoria?

Yo venía de cantar nueva trova: Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, León Gieco. De repente me toca entrar al mundo profesional de la música y mi padre me dijo: graba Domitila. Para mí era una canción horrible, que no te dice nada (Dónde va, Domitila, dónde va). Pero mi papá me dijo: ¿tú quieres cantar para un grupito de gente o para todo tu país? Yo me tuve que “disfrazar” de alguien quien no era para hacer luz y decir ¡hey, aquí estoy! Yo brindé una concesión, estuve de moda hace muchos años. Pero los músicos no hacemos música para estar de moda, lo hacemos porque amamos la música y nos reinventamos.

En tu disco Intuición del 2018, también tienes canciones variadas como “Sácala a Bailar”, que también es un ritmo más movido.

Es una fusión de ritmos visible. Tiene charangos, ritmos colombianos, tiene sonidos de Latinoamérica. Dentro del disco Intuición hay ese equilibrio, la gente con una canción puede pensar, pero también se disipa con otra canción. En lugar de yo hacer género urbano, hago estas cosas que tienen más que ver conmigo y mi forma de interpretar. No dejo de estar en esta ola de los ritmos.

Hay una nueva generación de artistas jóvenes que tienen más oportunidades con las redes sociales pero a pesar de ello, parecen no tener llegada.

La continuidad de un artista depende de su equipo de trabajo. Este medio, La República, no tendría continuidad si no existieran los periodistas que salen a hacer comisiones, los fotógrafos. El artista es exactamente igual. La música no es solo tener talento o cantar bonito o lo que quieras. La música tiene un contenido, una base, todo parte de una canción. Después dices, ahora cómo hago para llegar a la gente que quiero llegar. Por más que tengas Instagram o Youtube, o lo que sea, es importante tener un equipo de trabajo.v