Uso prolongado de cosméticos adulterados puede causar cáncer, advierte Digemid

Los cosméticos que se adquieren en puntos de venta informales pueden contener plomo, mercurio, arsénico y otras sustancias tóxicas.que ponen en riesgo la salud de las personas que los usan, especialmente menores de edad.

De acuerdo a la frecuencia de uso, estos productos pueden ocasionar manchas en la piel, problemas dermatológicos, cáncer e incluso la muerte.

Lida Hildebrandt, directora de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) sostuvo que la aplicación de productos cosméticos adulterados son "una muerte lenta".

“La piel absorbe el producto: el lápiz de labios, las cremas, el rubor para el rostro y los tintes para cabello. Si los cosméticos bamba son usados con mucha frecuencia, las sustancias tóxicas ingresarán al organismo de la persona, a sus tejidos y órganos”, advirtió en diálogo con la Agencia Andina.

La especialista explicó que los denominados productos bamba se fabrican de forma clandestina y en pésimas condiciones de salubridad, por lo general en ambientes abiertos y desolados, quedando expuestos a elementos contaminantes.

En ese sentido, Hildebrant recalcó que es necesario erradicar e intervenir los puntos de venta ubicados en mercados de zonas populares, bodegas; centros comerciales como El Hueco, Mesa Redonda y otros lugares.

La semana pasada el Ministerio de Salud incautó en tres puntos de Lima ocho toneladas de cosméticos vencidos y productos dermatológicos sin registro sanitario.

No solo los adultos están expuestos a los riesgos de adquirir productos de belleza adulterados, sino también los niños y niñas que pintan sus rostros con escarcha y otros cosméticos durante las fiestas infantiles, actuaciones escolares, etc.

En el caso de la escarcha para las famosas 'caritas pintadas', estas no cuentan con una identificación de origen, no se sabe su composición ni tampoco datos del fabricante. El uso constante de este tipo de maquillaje también genera riesgos elevados para la salud.

"Si las mamás van a pintar a sus niños, que lo hagan con productos que ofrezcan garantía", exhortó la experta, quien señaló que en la web de la Digemid se pueden encontrar los establecimientos autorizados para la venta de cosméticos y medicamentos.

¿Cómo reconocer un cosmético bamba?

Los productos de belleza adulterados no contienen la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) que otorga la Digemid. Así mismo, el empaque puede abrirse con facilidad, no cuenta precintos de seguridad y no tiene etiquetas de identificación.

Ante la comercialización indiscriminada de cosméticos bamba, la institución de salud emitió las siguientes recomendaciones:

- Adquirir cosméticos solo en puntos de venta seguros, por ejemplo las farmacias.

- Fijarse en la presentación del producto. El empaque debe estar asegurado con un polímero transparente y precinto de seguridad, para evitar que se abra con facilidad.

- Identificar el número de NSO y las siglas PE (de Perú).

- Destruir los envases vacíos de colonias, champúes, cremas, cajas, frascos a fin de evitar que sean reciclados y se utilicen para rellenarlos con productos indebidos.