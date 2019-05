Mesa Redonda: largas colas para renovar certificado de Defensa Civil

La vigencia del certificado de Defensa Civil se vence para la mayoría de comerciantes de Mesa Redonda, requisito indispensable para el funcionamiento de cualquier negocio, pero renovar este documento no es necesariamente el principal problema que ahora enfrentan.

Desde hace dos días, los dueños de tiendas y galerías vienen realizando largas colas fuera de la sede de la oficina de la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima, ubicada en la cuadra 5 del jirón Camaná, e inclusive pasan la noche allí para mantener el turno de llegada y poder tramitar el certificado a tiempo.

Según los comerciantes, el costo del documento que inicialmente tenía un valor de S/45 ahora cuesta S/ 263.

"Yo tengo un stand en la galería Santa Rosa en jirón Paruro, estoy haciendo cola desde las 5:00 a.m. y hasta ahora (3 p.m.) no me atienden. Hay muy poco personal atendiendo para cientos de personas, además nos parece un abuso el aumento del costo del certificado", comenta Verónica Lozano.

Más ventanillas

Metros más atrás, César Alanya, sostiene que tras el último incendio registrado en la zona comercial de Mesa Redonda, la Municipalidad de Lima debió prevenir la situación y habilitar más ventanillas. "Tenemos un plazo de cinco días, si no gestionamos el certificado nos hacemos merecedores de una multa de S/ 8.400", sostiene.

Los comerciantes aducen también que, pese a los esfuerzos, el pago de los S/ 263 soles tampoco garantiza que accedan al certificado, pues los inspectores realizan una evaluación que de no pasar los criterios mínimos, invalida el trámite.

"Queremos tener todo en regla y brindar seguridad, pero los inspectores se valen de cualquier mínimo detalle para multarnos. No tenemos ingresos y no estamos vendiendo", expresó otra comerciante.

En respuesta a esta situación, desde la Municipalidad de Lima se informó que se ampliará el tiempo de atención, así como la habilitación de más módulos de atención para acelerar las gestiones de cada usuario.

La República quiso conocer el porqué del aumento en el valor del trámite, pero sobre este aspecto no hubo respuesta. ❖

la clave