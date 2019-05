Incremento de pensiones sigue siendo una promesa

Los pensionistas del régimen 19990 continúan percibiendo las mismas pensiones desde hace 18 años. Esta aún no se incrementa pese a que a inicios de mayo la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que había creado un paquete de proyectos en los que se incluía subir el monto mínimo de las pensiones.

Mario Chávez, presidente de la Federación de Pensionistas, señala que en Arequipa son más de 30 mil los que esperan este incremento pues actualmente están recibiendo montos mínimos de 415 soles y máximos de 857.6 soles. Lo que no les alcanza para subsistir cada mes.

El proyecto de la PCM propone que se aumente las pensiones y para los pensionistas del Decreto Ley 19990 variará entre S/ 35 y S/ 85 soles. También se incrementará en 35% las pensiones por viudez, orfandad y ascendencia.

Chávez critica que desde que se propuso hasta ahora no se ingresa al Congreso para su discusión y temen que solo sean promesas.

“Los pensionistas estamos sufriendo por años. Los montos que recibimos son montos con los que no podemos vivir. Cuando yo trabajaba ganaba 10 mil soles como gerente de una empresa, ahora un poco más de 800 soles, por más que ponga juicios el Estado no me dará la razón porque así son las normativas”, señaló.