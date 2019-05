Supervisan 29 hospitales en La Libertad y detectan falta de especialistas

Trujillo. El titular de la Contraloría Regional de La Libertad, Ronny Rubina Meza, señaló que han iniciado un operativo de supervisión sanitaria y atención de emergencias en 29 hospitales de los niveles II y III en La Libertad.

“Las inspecciones se han iniciado el lunes 20 y terminarán mañana 24 de mayo en los nosocomios de mediana y alta complejidad, de esos 29 establecimientos de salud, 15 se encuentran en la provincia de Trujillo. Para la supervisión estamos desplazando al campo 63 auditores. Culminado el operativo tendremos los resultados que luego se harán públicos a través de un informe”, aseveró Rubina Meza.

Si bien el operativo denominado “Por una salud de calidad 2019” aún no termina, el funcionario indicó que en dos hospitales, uno en el distrito de El Porvenir y otro en el de Florencia de Mora, se detectó que tenían salas de operaciones que no estaban funcionando pese a tener equipamiento, el problema era que no contaban con los especialistas.

“Debido a eso vienen derivando al Hospital Belén a los pacientes que necesitan operarse, a pesar de que tienen equipos. En el área de Emergencia tampoco cuentan con los especialistas. Entonces al derivarlos generan también una saturación en el Belén e igualmente en el Hospital Regional Docente de Trujillo”, puntualizó.

De igual manera, Rubina indicó que este es el segundo operativo donde se busca ver si los hospitales mejoraron respecto al 2018.