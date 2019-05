Cusco: renuncian funcionarios que no cumplen perfil

José Víctor Salcedo

Una revisión, hecha por la Contraloría a los perfiles de los funcionarios de confianza de la Región Cusco, permitió concluir que los profesionales elegidos no son los más idóneos para ocupar puestos en la administración pública. En la mayoría de casos, los "hombres de confianza" de las autoridades no cumplen con años de experiencia para ejercer cargos, no están habilitados y sus legajos están incompletos o desactualizados.

En Canchis, por ejemplo, el gerente municipal, Julio Quispe, no acreditó, según la Contraloría, experiencia en la conducción de programas municipales. En la Municipalidad Provincial de Cusco, el alcalde Víctor Boluarte designó a 14 funcionarios, pese a que estos no cumplían con los años de experiencia. Por ejemplo, el gerente de Tránsito, Henry Hurtado, no cumple con el requisito básico de contar con cinco años de experiencia.

A corregir

Las autoridades empezaron a corregir las deficiencias detectadas por Contraloría. El gerente municipal de Cusco, Juan Carlos Castañeda, dijo que ocho funcionarios observados han tenido que renunciar, mientras que los otros seis subsanaron las observaciones. Aseguró que los perfiles hechos tienen defectos porque ponen requisitos que muy pocos profesionales cumplen. "Para el lunes designaremos a los nuevos funcionarios", dijo.

También, sostuvo que cambiarán los instrumentos de gestión para que sean coherentes.

En el caso del gobierno regional, Contraloría determinó la designación de funcionarios con legajos incompletos y desactualizados. Tal es el caso de la gerenta general, Nelly Castañeda, cuyo expediente no presenta declaraciones juradas sobre restricciones, incompatibilidades, prohibiciones e inhabilitaciones. Castañeda sostuvo que ya corrigió la omisión. Lo mismo se hace en otros casos. "Están en el plazo (para subsanar las omisiones). La Oficina de Personal debe actualizar los legajos. Es una observación de forma", dijo.

Luego, añadió que "en mérito a ese informe de control, el 9 de mayo, se dispuso que la Oficina de Personal haga una revisión del legajo del personal... se han emitido las recomendaciones necesarias. Hay plazo hasta agosto, que nos dio Control Interno, pero nosotros hemos dado instrucciones para que se subsane de inmediato".v