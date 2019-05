Jorge Muñoz: ‘’En 4 meses de gestión estoy haciendo lo que no hicieron 2 alcaldes’’ [VIDEO]

Durante una entrevista, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, volvió a señalar que no desea ‘’tener peajes manchados por la corrupción’’. Él afirmó que cada decisión al respecto debe ser tomada con ‘’responsabilidad e inteligencia’’.

‘’Es muy fácil decir ‘hay que anular el contrato’, pero la Municipalidad de Lima no puede anular un contrato per se. Las anulaciones las hace un tribunal o el Poder Judicial’’ expresó el burgomaestre. Él explicó que la comuna limeña puede aplicar cláusulas que se encuentran en los contratos ‘’siempre y cuando haya incumplimiento de la otra parte’’. No obstante, esto traería consecuencias económicas, según indicó.

Por el momento, hay un proceso que más adelante podría llevar a que los ‘’contratos se caigan’’, dijo Jorge Muñoz, por lo que han optado por buscar mecanismos que no se encuentran en el contrato, pero que sí están normados por la ley. ‘’Permite traer al redil a las empresas que han negociado y hacerlos sentarse con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Contraloría y la municipalidad para poder recuperar ese equilibrio financiero’’, indicó.

Asimismo, informó que a las empresas se les obligará realizar las obras que no se han terminado, así como también cumplir con las que están pendientes. ‘’Este es un momento muy importante porque ningún otro alcalde lo ha hecho’’, dijo.

El alcalde de Lima también consideró que las vías alternas son una necesidad. ‘’El ciudadano merece facilidades en una ciudad tan importante. Para mí Lima es la ciudad más importante de América. Aquí se constituyó el virreinato del Perú’’, expresó. Jorge Muñoz afirmó que si bien aún no existen fechas exactas para lo ofrecido, sí será lo más rápido posible. ‘’En cuatro meses de gestión yo estoy haciendo lo que no hicieron dos alcaldes’’, aseveró haciendo referencia a Luis Castañeda y Susana Villarán.

Por último, señaló que se viene reuniendo con alcaldes de distintos distritos de Lima tratando de encontrar soluciones para tener una ciudad ‘’mucho más servida para el ciudadano’’.