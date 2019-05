Potenciarán acciones de inteligencia policial contra la criminalidad

El general Óscar Gonzales Rabanal arribó a nuestra ciudad y asumió el mando de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, donde los índices delincuenciales se han incrementado notablemente, tanto que para este viernes 24 de mayo se ha convocado a la ciudadanía para la “Marcha por la Paz”.

Justamente, para revertir la ola de violencia que hasta el momento deja un saldo de 60 homicidios en la región, Gonzales Rabanal señaló que potenciarán el área de Inteligencia con más personal.

“Es necesario conocer al enemigo para derrotarlo”, aseveró el jefe policial.

Oscar Gonzales señaló que está tomando conocimiento a través de la jefatura de Inteligencia y del jefe de Región Policial, coronel Freddy Velásquez Carranza, información sobre cómo se viene operando y adelantó que evaluará a todos los jefes, pero ello tomará tiempo.

“Eso es para tomar medidas y ajustar lo que se tenga que ajustar en pro de búsqueda de una mejor solución al problema delincuencial en esta región. (…) El problema delincuencial no es netamente de la Policía, tenemos que converger tanto las autoridades municipales, el gobierno regional y la sociedad civil en su conjunto a fin de que cada uno colabore y podamos arrinconar a este flagelo”, enfatizó el general Gonzales.

Patrullaje del Ejército

El flamante jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad se mostró contrario a la salida del Ejército para patrullar las calles en las zonas rojas de algunos distritos de Trujillo, como lo ha pedido el alcalde Daniel Marcelo Jacinto y un sector ciudadano. “Si yo compartiera esa idea, ¿qué hago acá?”, fue su respuesta.

Gonzales Rabanal expresó que el combate a la delincuencia es un tema policial, pero reiteró que tiene que ser la suma de esfuerzos de todas las autoridades.

“La criminalidad no va a desaparecer. En los países más desarrollados del mundo existe. La idea es bajar el nivel de delincuencia para que de esa forma se pueda trabajar y vivir con cierta tranquilidad en la sociedad”, puntualizó.

El general Oscar Gonzales consideró que en el asunto de inseguridad ciudadana “siempre se le quiere colocar todos los ladrillos al costal de la Policía”, cuando debe ser una intervención de varios sectores del Estado.

Reconoció que el déficit de efectivos representa un problema que se da en todas las regiones del país.

“Intervención militar se debe evaluar”

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, consideró que se debe evaluar la intervención del Ejército en Trujillo debido a que la delincuencia ha rebasado la capacidad de la Policía Nacional.

“Es una medida extrema, que creo que debería evaluarse. No soy quien define eso, pero me parece que en algunas regiones del país es necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas porque hemos visto que la Policía no puede frente a la violencia que azota a la población”, manifestó.

Respaldó la marcha que alista el burgomaestre Daniel Marcelo Jacinto para este 24 de mayo, para llamar la atención del Gobierno Central frente al alto índice criminal. “Felicito a quienes están promoviendo esta movilización y vamos a apoyarlos”, acotó.