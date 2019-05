Fiscalía investiga por violación a futbolistas de Alianza Lima y el Boys

Los futbolistas Christian Adrianzén Gómez, del club Alianza Lima, y Josué Rodríguez Malpartida, del Sport Boys, atrajeron la atención pública el domingo y ayer, pero no por su desempeño en el campo de juego. Ambos fueron detenidos luego de que una joven de 19 años los acusó de haberla violado.

El Ministerio Público (MP) informó que ambos jugadores ya son investigados por la Fiscalía de Turno Permanente de Lima Sur. La fiscal asignada al caso, Guisella Amoretti Sotelo, precisó que el delito se encuentra en etapa de “calificación”.

La República pudo conocer que la Policía Nacional (PNP) no entregó ayer los resultados del examen toxicológico, como estaba previsto. La falta de esta información podría perjudicar la calificación del delito que realice la Fiscalía.

Además de sindicar a Adrianzén y a Rodríguez, la víctima también denunció a Ricardo Arizaga Luyo, exjugador del Unión Huaral, y a Leandro Falcón Aguilar, quienes se encuentran en custodia del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la PNP.

Tres de los cuatro acusados dijeron haber mantenido relaciones sexuales “consentidas” con la denunciante, con quien habrían ingerido bebidas alcohólicas. La constatación inicial de la PNP, sin embargo, señala que “al parecer la mujer se encontraba en estado de inconsciencia” y, por tanto, sin capacidad de brindar su consentimiento.

Al respecto, es importante recordar que el Código Penal —modificado el año pasado— establece que una violación sexual se configura cuando la víctima “está impedida de dar su libre consentimiento”, situación que se agrava si la persona se encuentra “en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir”.

De comprobarse los cargos con agravantes, los acusados podrían recibir penas de cárcel efectiva de entre 20 y 26 años.

Versiones de la PNP

Conocidos los hechos, la PNP emitió hasta tres comunicados de prensa sobre el caso, todos ellos con variaciones significativas.

En el primer pronunciamiento, se informó que la detención se produjo “en flagrancia delictiva” en las inmediaciones de la urbanización Los Pulpos, en el distrito de Lurín. En ese mismo documento, se aseguraba que el Instituto de Medicina Legal de Villa El Salvador realizó un examen “cuyo resultado certificó que la mujer fue víctima de violación sexual”.

La segunda versión del comunicado, a diferencia de la primera, omite toda la referencia a la detención en flagrancia y también a los resultados de medicina legal.

Finalmente, la tercera versión señala que dicho examen “arrojó que no se evidencia signos de lesiones traumáticas recientes”. Este resultado, como ha explicado la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, no descarta el abuso sexual, pues la violación no siempre deja heridas físicas.

Hablan los clubes

Sin mencionar directamente la acusación de violación en contra de su futbolista, Alianza Lima informó que Adrianzén Gómez “fue separado del primer equipo” mientras duren las investigaciones, lo que significa que ya no jugará en la primera división (Liga 1). El club no aclaró si todavía mantiene el vínculo contractual con el jugador.

El Sport Boys, por su parte, también decidió “separar” a Rodríguez Malpartida de su “primer equipo”, pero tampoco precisó si esto implica que el futbolista ha sido despedido de la institución deportiva. ❖

Intervención

Ayuda. El Ministerio de la Mujer (MIMP) informó que se encuentra brindando asesoría psicológica a la víctima.

Detención. La Policía indicó que los cuatro sujetos fueron detenidos en un vehículo donde también viajaba la víctima, con quien estuvieron en una fiesta en Lurín.

