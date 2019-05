Víctima de robo persigue a ladrones y logra atraparlos [VIDEO]

La delincuencia no descansa ni un solo día. En el distrito de San Juan de Lurigancho, un joven fue víctima del robo de su celular. No obstante, él decidió seguir a ambos ladrones logrando así atraparlos.

Juan Ángel Torrealba Silloca se encontraba caminando cuando dos sujetos lo interceptaron y quitaron su teléfono móvil. De manera inmediata él llamó a su amigo, quien lo ayudó en la persecución que permitió la detención de Ronald David Pecho Cárdenas y Luis Marcelo Puertas Llano. En el trayecto, ellos pidieron apoyo a policías de la comisaría de Canto Rey, quienes, tras realizar varios disparos disuasivos al aire, finalmente capturaron a los dos sujetos a la altura del paradero 3 de Huáscar del distrito mencionado.

A pesar de haber sido identificados por la víctima, los delincuentes negaron el delito. Ambos han sido puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este 1 de San Juan de Lurigancho.

‘’Uno se saca la mugre trabajando para que vengan personas de lo ajeno y te roben. No es así (...) Si no fuera por ellos (policías), quién sabe y hasta me hubieran matado’’, expresó la víctima del robo a América.

Seguridad Ciudadana

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 26,3% de la población de 15 a más años de edad ha sido víctima de algún hecho delictivo. Asimismo, el 86,6% cree que será víctima de algún hecho delictivo.

Según los principales indicadores, el 13,2% sufrió el robo de dinero, cartera o celular.