Vecinos y conductores exigen que se anule peaje de Puenta Piedra [VIDEO]

Puente Piedra la pasa mal. Esta mañana del lunes 20 de mayo, decenas de conductores y vecinos del distrito realizaron un paro pacífico en contra de los peajes. La protesta se dio a la altura del Kilómetro 25 de la Panamericana Norte, cerca a la zona de Shangrilá.

Fanny Flores, gerenta de la Municipalidad de Puente Piedra, explicó que hasta la fecha se han tenido tres reuniones con el municipio de Lima Metropolitana. Además, señaló que ellos han solicitado la nulidad de contratos con la empresa Rutas de Lima.

Hasta el epicentro de la manifestación en Puente Piedra llegó personal de la Policía Nacional. “No estamos de acuerdo que el peaje esté aquí. Más allá que divide a nuestros vecinos, no se han hecho las obras correspondientes al peaje. No existen los retornos, los semáforos no funcionan, los puentes peatonales son innecesarios, las vías alternas que necesita el distrito no existen”, aseveró Fanny Flores.

A las 7:45 de la mañana se realizó la sesión ordinario del Concejo Municipal, que sirvió para evaluar la situación de los peajes de Lima. Entre los votantes estuvieron los regidores.

Hace algunos días, Rennan Espinoza, actual alcalde de Puente Piedra, pidió que se elimine el contrato con Rutas de Lima y el peaje en la Panamericana Norte, pues el tramo en dicha vía no cuenta con un camino alterno para la circulación de vehículos.