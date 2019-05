¿Tiene futuro la mancomunidad del sur? (II)

César Caro

Un aspecto sustancial para que la mancomunidad permanezca en el tiempo, con resultados tangibles, más allá de lo protocolar y lo burocrático, es enfocar esfuerzos y recursos en proyectos que se justifiquen técnica, económica y socialmente. Y ello con extrema prudencia, al margen de sueños, egoísmos, soberbias e intereses.

Porque uno de los principales problemas del Perú ha sido, a través de toda su historia, el no haber podido ser capaz de estructurar una división política de acuerdo a la realidad geográfica, considerando tanto las riquezas como las carencias, en función de lograr desarrollos armónicos macrorregionales. Por esa falta de estructuración política y la incapacidad para construir pactos de convivencia adecuados, hemos tenido que convivir bajo el trauma irresuelto de la conquista, que de una formalidad administrativa ha pasado a constituir casi un esquema mental y que ha creado una tradición de rivalidades que viene desde antaño.

Y en tal sentido, cabe preguntarnos: ¿quiénes somos los habitantes de los departamentos que conforman la mancomunidad? ¿Qué tenemos en común? ¿A qué podemos racionalmente aspirar? ¿Cómo aseguramos el progreso en el espacio que habitamos? ¿Qué instituciones necesitamos como instrumentos para realizar las tareas que nos propongamos?

Y sobre todo, considerando que el panorama que se observa desde las Plazas de Armas de Arequipa o Cusco es distinto al que se contempla al lado del Lago Titicaca, el río Madre de Dios, el Caplina o el valle de Moquegua, casi siempre nos ciega y nos enfrenta en muchos casos, sobre todo al momento de determinar proyectos y prioridades de los mismos. Por ello, me atrevo a proponer que la mancomunidad intente establecer convenios con instituciones internacionales de prestigio, como por ejemplo la Comunidad Europea, para que sus especialistas conjuntamente con nuestros técnicos perfilen un Plan de Desarrollo viable, al margen de caprichos y/o espejismos.

Y no es porque dude de la capacidad de nuestros profesionales. Ocurre que en muchos casos, además de no tener adecuada información en cuanto a las tendencias de la economía mundial, al momento de decidir o plantear alternativas se dejan llevar por el cariño a sus patrias chicas, olvidando que solo si tenemos la voluntad de convivir juntos podemos subsistir y progresar. Pero si queremos sacarle la vuelta al vecino, nos transformaremos en el lobo del otro. Y lo curioso es que quizás terminaremos matándonos por las plumas y no por la carne.