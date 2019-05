Alcalde de Lurín pide a Muñoz tomar decisiones radicales sobre revisión de contratos de peajes

El alcalde de Lurín, Jorge Marticorena, se pronunció sobre los seis peajes de Rutas de Lima que se encuentran en su distrito. Él le envió un mensaje al burgomaestre de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, con la finalidad de que este pueda tomar acciones rápidas al respecto.

‘’Ya le dije al alcalde Jorge Muñoz que está en sus manos este tema de los peajes. Esto no es sorpresa para el doctor Muñoz, y él me dijo en su despacho que van a ser revisados (...). Hoy exhorto a Jorge Muñoz que tome decisiones radicales, que no tengan miedo, que no se ‘chupe’ ‘’, expresó Jorge Marticorena.

Asimismo, el alcalde de Lurín anunció que este lunes 20 de mayo los vecinos, la municipalidad, colectivos de transportistas, dirigentes territoriales y comedores realizarán una protesta en contra de los seis peajes de Rutas de Lima que se encuentran ubicados en la zona. ‘’Me han dicho que distritos cercanos van a participar”, agregó.

“Lurín es un distrito que está encerrado por una gran plaga llamada peajes de Rutas de Lima, seis peajes en Lurín. Estamos hablando de estado de derecho, pero para los corruptos y no para el pueblo’’, señaló el burgomaestre a Exitosa. Él también dijo que las vías auxiliares, debido a los Juegos Panamericanos, se encuentran mal hechas. Jorge Marticorena señaló que los vecinos de Lurín viene siendo ‘humillados’, ya que considera una injusticia que se tenga que pagar 11 soles para movilizarse dentro de la zona.

El alcalde de Puente Piedra también ha tomado una posición similar. Rennán Espinoza Venegas exigió la anulación del peaje que se encuentra a la altura de Sangri-la. Él hizo el pedido tras las declaraciones de Susana Villarán.