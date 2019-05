Así fue el ataque de sicario en la Corte de Lima Sur

Los disparos de una Browning automática calibre 9 milímetros empuñada por un sicario, espantaron a los siempre atentos agentes de seguridad. Se sabía que la audiencia en la Corte Superior de Justicia Lima Sur, en Villa María del Triunfo, contra Yuri Andy Rodríguez Linares iba a ser corta, pero nadie imaginó que habían personas decididas a que no se lleve a cabo.

Las caras de todos se transformaron al ver a un asesino a sueldo ingresando armado y atacando a balazos al ‘Negro Andy’ cuando iba a presentarse en una audiencia como testigo clave de un robo agravado.

La escena podría haber sido parte de una serie policial. Un video dio cuenta de lo ocurrido en la sede que se creía era muy segura. Lo que parecía imposible ocurrió a la 1.15 de la tarde del lunes 15, en la hora de almuerzo, cuando el personal administrativo estaba en receso.

Tiroteo en la Corte

De pronto un sujeto de polera gris con capucha y pantalón blanco irrumpe a la carrera y en cuestión de segundos visualiza a Rodríguez Linares, entrando a la sede judicial. Extrae una pistola y arremete disparando. Uno, dos, tres tiros. Ninguno da en el blanco. La víctima corre desesperado. La mujer que lo acompaña lo hace en sentido contrario. Y el asesino vuelve a disparar pero su objetivo ya estaba a buen recaudo.

Uno de los vigilantes arriesga su vida e intenta atrapar al pistolero con un detector de metales pero el delincuente lo intimida y lo deja pasar. Otros dos agentes de seguridad que se encontraban en el área no logran impedir nada y el asesino huye en una moto.

Toda la secuencia dura unos 17 segundos, según los registros de las cámaras de seguridad de la Corte Superior de Justicia. El video ahora es una pieza fundamental para identificar y atrapar al criminal. La Policía además viene confeccionando un retrato hablado del sicario.

‘Los Intocables de Tacalá’

Yuri Rodríguez iba a testificar en la audiencia que se estaba realizando en la Sala Penal Permanente, presidida por el juez Henry Huertas. Cuando la Policía le preguntó si recibió amenazas, reveló que: “Varias veces me llamaron y me decían ‘Tu no sabes nada’”.

De acuerdo con las investigaciones policiales, este sujeto no solo ha estado detenido por robo agravado, sino también por un asesinato.

En agosto del año pasado la Policía detuvo a Rodríguez junto a Elvis Fernández Huamaní y Jean Pierre Chipana Gómez, integrantes de la banda delincuencial ‘Los Intocables de Tacalá’. Se les encontró pasamontañas, el croquis de un banco en Chorrillos y otros implementos para el robo. Luego, en la casa de uno de ellos se encontraron pistolas y un fusil de guerra.

Asesinato en Chorrillos

Según las autoridades, en febrero del 2017 habían asaltado una financiera con una banda ‘injertada’ del Callao. También estaría implicado en el asesinato de Óscar Vega Garrido, acribillado el 19 de abril del 2017 en el asentamiento humano Las Delicias de Villa, en Chorrillos.

Pero, ¿por qué quieren silenciarlo?, ¿quién contrató al sicario que lo esperó en la Corte de Justicia?. Fueron directamente a matarlo. Los investigadores no tienen duda de eso y creen que el móvil está relacionado al juicio en la Corte de Lima Sur. ❖