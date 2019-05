Cámaras de seguridad muestran agresividad de delincuentes en Talara [VIDEO]

Les bastó solo 35 segundos para ingresar a tienda comercial, agredir al propietario y amenazar de muerte a empleados y clientes para sustraer más de 7 mil soles en efectivos, de una conocida tienda de la ciudad de Talara, en la región Piura.

Así lo demuestra las imágenes de cinco videocámaras de seguridad de la tienda comercial Milo, que fue asaltada la mañana del viernes por dos delincuentes fuertemente armados y cubiertos sus rostros con pasamontañas y pañueleras.

Las imágenes dan muestra de la ferocidad con la que actúan los maleantes, quien uno de ellos, de casaca azul marino con celeste, ingresa hábilmente por la ventana de cobranza para golpear con la cacha del revolver al propietario Emilio Cobeñas y sustraer del interior 6,800 soles, mientras que el otro delincuente que cubre su rostro con una pañuelera rojo amenaza de muerte a empleados y despoja de 300 soles a una de las clientes.

Por otro lado, las videocámaras de seguridad de la parte externa del local grabaron la salida rauda de los hampones, quien uno de ellos levanta el arma con la intensión de realizar un disparo al aire a fin de amedrentar a los presentes y no ser perseguidos.

Cabe indicar que no es la primera vez que la tienda Milo, ubicada en el canal vía de La Parada, es asaltada sin que la Policía Nacional de esa ciudad haya capturado a los responsables, por lo que el propietario Emilio Cobeñas dijo no haber puesto denuncia alguna en la comisaría sectorial, debido a que no confía en la PNP que brinda servicio en esta ciudad