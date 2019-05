Hallan cuerpo de menor desaparecido hace nueve días en Iquitos [VIDEO]

Iquitos. Por Julia Saldaña.

Gran conmoción ha causado el hallazgo del cuerpo sin vida del niño Elmercito, quien hace nueve días fue secuestrado cuando salía de su colegio Ramón Castilla en la zona de Cardozo con dirección a su casa.

Fueron los pobladores de la zona de Cabo López quienes encontraron el cadáver mientras caminaban por el cementerio del lugar. Según narraron, vieron un costal que les pareció extraño, estaba tirado entre los matorrales. Al acercarse, se percataron que se trataba de restos humanos y avisaron a la Policía.

Los padres del menor, junto con varios vecinos, realizaban una marcha pidiendo acelerar la búsqueda de su hijo. Sin embargo, mediante una llamada, un familiar recibió la noticia de que habían encontrado muerto a un menor, por lo que todos se dirigieron rápidamente al lugar.

Los testigos indicaron que metros más allá había una mochila, un cuaderno y lo que sería partes de un uniforme de colegio. Dijeron, también, que habían visto que tres personas llegaron a bordo de un mototaxi y, al notar que estaban siendo observados, huyeron.

En solo minutos llegó un contingente policial encabezado por el general Luis Fernando Cacho Roncal, la Fiscalía y médicos forenses, quienes trasladaron los restos hasta las instalaciones de la morgue central del Ministerio Público, donde determinaron que efectivamente se trataba del pequeño mencionado.

Ya en horas de la noche, decenas de personas abarrotaron los exteriores del local del establecimiento, dando muestras de dolor por lo sucedido, y exigiendo justicia por la trágica muerte del pequeño de tan solo 11 años de edad.

Hasta el cierre de esta edición, se desconocen las verdaderas causas de la muerte del niño, así como el paradero de Lesther Huayamba Chota, principal sospechoso del secuestro.

Elita Chota Arimuya, madre del acusaso, se pronunció al respecto. “Solo Dios Sabe si mi hijo hizo eso o no, pido a Dios que haga justicia, no puedo decir si mi hijo es inocente o no, le pido que aparezca a dar la cara y rinda cuentas, yo como madre me siento destrozada que la policía señale a mi hijo como primer sospechoso” sostuvo la atormentada madre.

Mediante un comunicado, el Ministerio del Interior indicó que Huayamba Chota, sobre quien pesa una orden de detención preliminar, sería quien realizó las llamadas a la mamá de Elmercito para amenazarla y pedir los 5 mil soles de recompensa.