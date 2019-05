Niña pierde una pierna y su madre aún no está enterada

José Víctor Salcedo

Juana Cjuiro Ojeda, su hijo de 11 años y su hija de 7 salvaron de morir, pero las secuelas en el alma y el cuerpo quedarán para toda la vida.

Juana, adolorida, con heridas en todo el cuerpo, una fractura en la pierna derecha y contusiones, está tendida en una cama del área de emergencia del hospital de Contingencia del Cusco. Su hijo también tiene contusiones, pero ya está fuera de peligro.

"Estoy viva de milagro", dice. "Y mis hijos también", añade.

Juana no recuerda nada de lo que pasó la tarde del miércoles en la urbanización Primero de Enero del distrito de Santiago. "No sé si estaba en el bus o estaba esperando en el paradero. No me acuerdo de nada. Solo desperté aquí", dice mientras sus ojos se humedecen y suelta quejidos de dolor.

Había salido del colegio de sus hijos, la Institución Educativa Primero de Enero, donde trabaja como cocinera. Fue cuando de súbito llegó la tragedia.

Aquella trágica tarde, un camión pesado bajó a gran velocidad por una calle y chocó con violencia contra un bus de transporte público de la empresa de transportes Túpac Amaru. Hubo una persona muerta y casi 30 heridas, una casa dañada en parte por la violencia del impacto. A la hora del accidente, 13.30 horas, los buses están repletos.

La policía y la fiscalía investigan las causas del accidente para determinar responsabilidades penales.

Triste noticia

Juana todavía no sabe que el accidente dejó muy grave a su hija, no sabe que su pequeña llegó casi muerta al hospital, no sabe que, para salvarle la vida, los médicos tuvieron que amputarle la pierna izquierda. Tampoco sabe que su hijo Miguel Ángel Pareja, a su corta edad, tuvo que decidir entre dejarla morir y la amputación médica.

Miguel Ángel, el mayor de los hermanos de la familia, tiene el corazón destruido. Se ha hecho cargo de trámites, pedidos y reclamos para que su madre y hermana sean atendidas en el hospital. "Agradezco a los médicos por haber salvado a mi hermana, que llegó prácticamente muerta".

Miguel está enfocado en que su familia salga bien de las curaciones. Después, dice con una madurez de hierro, habrá tiempo para impulsar las denuncias contra el responsable de haber provocado el accidente.

La noche del jueves, Miguel Ángel recibió la visita del chofer del camión, Hugo Armiero Condemayta, el causante de la tragedia que vive su familia y sobre todo, su hermanita. Sin ninguna vergüenza ni consideración, este le ofreció pagar 3 000 soles a cambio de olvidar el suceso.

"S/ 3 000 no le van a devolver la pierna a mi hermana ni van a curar a mi mamá y mi hermano", dice Miguel Ángel.

El menor tiene razón. Parece que hace mucho el amor al prójimo y a la vida murió en nuestros corazones.❖