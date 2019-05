Sujeto es acusado de hacer tocamientos indebidos a niña de 6 años en la fiesta de su hijastra

Un hombre de 45 años indentificado como Gustavo Gilmer Ramos, fue detenido por las autoridades luego de ser acusado de realizar tocamientos indebidos en agravio de una niña de 6 años de edad durante la fiesta de su hijastra, en el Cercado de Lima.

Gimer Ramos fue denunciado ante la Policía Nacional en la comisaría de Monserrat por la madre de la menor a quien habría tocado indebidamente.

De acuerdo a la mujer, Gilmer Ramos aprovechó que la menor fue al baño para incurrir en el delito por el cual fue detenido.

La madre señaló que se enteró de lo sucedido luego de que su hija le contara que Gilmer Ramos la tocó contra su voluntad. Ante ese escenario, el sujeto intentó escapar del lugar, pero fue detenido por los invitados.

En declaraciones, la abuela de la menor sostuvo que “nada justifica, así mi hija haya ido con la criatura, que él haga lo que ha hecho”.

Gilmer Ramos, no obstante, negó “tajantemente” las acusaciones. En su defensa dijo que “de repente la niña ha hablado no sé qué y la señora lo ha tomado no sé en qué forma".

“Él refiere que al momento de [entrar] al baño la habría rosado. Eso es lo que inicialmente dice. También acepta que ha estado en esta fiesta, en esta reunión, inclusive que ha visto a la menor”, contó el jefe de la comisaría de Familia a donde fue conducido Gilmer Ramos.

La menor, se supo, dio ya su declaración ante la cámara Gesell, mientras que el detenido permanece detenido en el Centro de Investigación Especializada de la comisaría de Familia del Cercado de Lima.