Cáceres Llica evalúa despido del gerente de Infraestructura por pedido de obreros

A más de una semana de haberse iniciado una huelga del Sindicato de Construcción Civil en contra del gobierno regional de Arequipa, parece que la situación comienza a mejorar. Ayer, en una nueva reunión con el gobernador regional Elmer Cáceres Llica, los obreros lograron que la región acceda a sus pedidos.

Uno de ellos fue que el consorcio Integral Vial II vuelva a contratar a los 130 trabajadores que despidió hace más de un mes de manera arbitraria, según acusaron los obreros.

Sin embargo, no consiguieron que el gobernador despida al gerente de Infraestructura, Fernando Arenas Cano, a quien acusan de haber ordenado a la policía que detengan a catorce de sus compañeros durante la protesta del pasado 10 de mayo.

"El gobernador (Elmer Cáceres) no quería tomar el tema del despido del gerente. Por ese motivo, no he firmado el acta, porque yo no estoy para traicionar a mis compañeros", dijo a la salida de la reunión Andrés Saya, secretario de Construcción Civil.

El gerente general del gobierno regional, Gregorio Palma, señaló que este pedido no era un tema pactado en la agenda y que se trata de un capricho de los obreros.

Sin embargo, señaló que, a pedido de los trabajadores, han acordado dar un plazo de 48 horas, para que se investigue qué tan cierto es lo que denuncian y que el gobernador decida el destino del funcionario.

"No podemos permitir que, por un capricho de los trabajadores, se tenga que despedir a un funcionario. De todas maneras, hemos accedido a su petición. Yo considero que hay un interés político de fondo, los obreros no quieren ver al ingeniero (Fernando Arenas) en el cargo", sustentó.

Los trabajadores evalúan realizar un paro regional, en caso de que el gobernador no retire a Fernando Arenas.