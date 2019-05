Madre vive drama por presunta negligencia médica

Todo un drama vive una ama de casa que viene exigiendo a las autoridades del Poder Judicial de esta provincia aceleren el proceso en contra de un grupo de médicos de la Clínica Tresa por el presunto delito de lesiones culposas, tras una mala praxis médica que se le practicó hace dos años al dar a luz al tercero de sus hijos.

Se trata de Sheryl Gisela Rivera Vásquez, quien viene solicitando al Poder Judicial tome en consideración su delicado estado de salud, esto luego de reprogramarse para junio próximo la audiencia ante el requerimiento de acusación fiscal en contra de los médicos de dicha clínica: Hugo Morales Matta y Eduardo Yamamura Yamamoto, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la figura de lesiones culposas, por una supuesta mala praxis médica que se le hizo en abril del 2017.

Sheryl Rivera, en compañía de su abogado Rutilio Acaro Calle, dijo ante los jueces que el 15 de abril de 2017 ingresó a la Clínica Tresa para ser intervenida quirúrgicamente (cesárea) para dar a luz al tercero de sus hijos y someterse a la ligadura de trompas, lo cual aparentemente se realizó con normalidad.

Sin embargo, con el paso de los meses comenzó a tener fuertes dolores de estómago y fiebre alta, por lo que regresó a la clínica donde luego de realizarse varios exámenes se determinó que había una gasa en su cuerpo que había sido dejada durante la intervención quirúrgica, por lo que los galenos le realizaron una nueva operación que empeoró su estado clínico, ya que le perforaron el intestino grueso.

La acongojada madre contó que ante tal situación, la administradora de la clínica –a través de una transacción extrajudicial– le otorgó de manera gradual 60 mil soles y el compromiso de una nueva operación para el cierre de la colostomía, la cual aseguró hasta la fecha no se ha dado, teniendo que vivir a diario asumiendo el gasto de curaciones y el colocado de una bolsa especial en la colostomía.

“Llevo dos años que no puedo atender a mis hijos, estoy desesperada. Psicológicamente estoy destrozada porque no llevo una vida normal. Pido se me haga justicia y a las autoridades judiciales que no aplacen más las audiencias, a fin de que se les castigue con todo el peso de la ley a los responsables”, dijo.

La clave

El Ministerio Público ha solicitado ante el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Talara, Mario Mendoza Puescas, dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución contra los galenos de la Clínica Tresa y una reparación civil de 60,000 soles.