George Forsyth: "En la Victoria no se puede parar"

"La Victoria no puede parar, tengo que continuar y se están viendo los resultados", dijo el alcalde George Forsyth tras ser consultado por su reciente ruptura sentimental con la actriz Vanessa Terkes.

En una entrevista para RPP Noticias, el burgomaestre dijo que seguirá trabajando por sacar adelante el distrito en el que viene invirtiendo tiempo y dedicación.

Forsyth dijo además que su labor en la alcaldía de La Victoria es muy intenso y que demanda cerca de 16 horas al día, por lo que se presume, esta falta de tiempo habría desencadenado en el quiebre de su matrimonio con Vanessa Terkes, con quien esperaba cumplir el anhelo de formar una familia y tener hijos. Dijo además que, a pesar de su creciente popularidad, no ha perdido el norte y siempre tiene "los pies sobre la tierra".

"Es un golpe duro porque uno ya se había programado en la vida, uno quería ciertas cosas, obviamente me muero por tener hijos, pero debo continuar [...] No me puedo desubicar. Ya lo viví antes cuando era jugador ahora estoy por debajo, ganando incluso bastante menos, pero no me puedo agrandar", explicó el alcalde de La Victoria.

De otro lado, el alcalde mencionó que próximamente se desarrollará una feria laboral en la que se promocionarán una serie de empleos para todas aquellas personas que estén buscando trabajo.