San Luis: Clausuran local de acopio de aves por malas condiciones de salubridad

Con el fin de erradicar la comercialización informal de aves en el distrito de San Luis, la Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres, Control y Sanciones clausuró definitivamente un conocido centro de acopio de aves que operaba en condiciones insalubres y ponía en riesgo la salud de la población.

"El piso está totalmente insalubre, no se cumplieron con las condiciones de conservación de cadena de frío [...] A menos de 100 metros tenemos un colegio nacional donde están niños, tenemos una clínica, no solo eso, las condiciones de trabajo no son las más adecuadas.", informó David Rojas, alcalde de la Municipalidad de San Luis.

En medio de la intervención, los funcionarios del municipio de San Luis constataron que los trabajadores pelaban los pollos sin el uso de guantes. Se sabe que estos locales no contaban con licencia para vender pollos pero no para matarlos al interior. Además, tenían una zonificación que no les correspondía.

"Esto (clausura) no es un capricho de la municipalidad, es un tema de salubridad", acotó el burgomaestre.

El operativo fue realizado en coordinación con ayuda del personal de Serenazgo, Fiscalización, Defensa Civil y Sanidad de la Municipalidad de San Luis.

Hace semanas, la comuna clausuró de manera definitiva un centro de acopio de aves avenida Separadora Industrial que funcionaba en malas condiciones de salud.