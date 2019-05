Policía que recibió por error más de 350 mil soles dio su versión en audiencia [VIDEO]

Con un claro temblor en la voz, la suboficial de la Policía Nacional Patricia Ferro Robles, dio su testimonio ante el juzgado que la sentenció a cuatro (04) meses de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 3 mil soles, tras ser hallada culpable del presunto delito de apropiación irregular de dinero y lavado de activos por la Corte Superior de Justicia de Lima.

Desde el inicio, la agente se defendió alegando que no fue su intención fugar del Perú con el dinero, sino que el viaje que hizo había sido programado con anterioridad a la fecha en que se produjo el error en el depósito de un préstamo que solicitó a una cooperativa de ahorros.

“Yo hice este viaje porque ya había estado planificado. En ningún momento yo he querido irme, como dicen, que me he fugado […] cuando acabó el tratamiento de mi hijo me vine para arreglar y solucionar este problema”, manifestó la suboficial.

En su explicación, la agente Ferro Robles señaló que el viaje proyectado era para cumplir con un compromiso médico de su hijo, al parecer, en la Argentina, país desde el cual pasó luego a Chile, en donde la agente fue intervenida por las autoridades en las instalaciones del Aeropuerto de Santiago de Chile.

“Tanto mi pasaporte que saqué, lo hice con una cita anterior de quince días. Mis pasajes fueron reservados también con anterioridad. Y cuando he venido [porque no es ] como dice la prensa que me han capturado desde Chile… no, [eso] es mentira. Porque yo estoy de tránsito en el aeropuerto de Santiago de Chile, que venía de Buenos Aires”, explicó la agente.

No obstante, la suboficial Ferro Robles manifestó sentirse “arrepentida” de lo ocurrido, e intentó justificar su proceder alegando el procedimiento médico que debía cumplir su hijo en el extranjero.

“Lamentablemente de repente [fue] mi desesperación por irme de una vez para que se solucione un problema de mi hijo, ya que él es mellizo y mi hija tuvo un problema de hidrocefalia y falleció. Y no quise esperar [porque] de repente iba a perder mi vuelo, todo eso, e iba a ser peor”, se explicó la policía.

Sin embargo, la suboficial pidió también que se entienda que ha sufrido “un daño” porque, como señaló, pidió permiso a su institución para salir del país, pero “se valieron de influencias para anularme mi permiso y así me están diciendo que me retiran de mi institución, en la cual tengo más de 20 años de servicio y he sido una excelente policía”.

Ferro Robles, cabe recordar, tuvo presencia en los informativos luego de conocerse que recibió por error un depósito millonario por parte de una cooperativa de ahorros vinculada a miembros y exmiembros de la Policía Nacional.

Aunque la institución intentó ponerse en contacto con ella para que se efectúe el regreso del dinero, la agente salió del país a mediados de abril, regresando al Perú a inicios de este mayo.