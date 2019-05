PJ ordena que Uber habilite libro de reclamaciones en su aplicativo

Por disposición del Poder Judicial, Uber Perú S.A. deberá implementar un libro virtual de reclamaciones en su aplicativo móvil de taxis, tal como había ordenado Indecopi en instancia administrativa. El "problema", argumenta la empresa, es que ellos no son los titulares de la plataforma y que, por tanto, no pueden acatar el mandato.

El caso se remonta hasta mayo del 2016, cuando una usuaria de Uber inició un "proceso sumarísimo" ante Indecopi porque se le cobró un servicio en dólares, cuando la tarifa en la aplicación aparecía en soles.

A raíz de esa queja, en junio del 2018, la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi determinó que Uber no cumplió con tener un libro de reclamaciones en su aplicativo, lo que es obligatorio según el artículo N° 150 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N° 29571).

Además de ordenar que implemente el libro, la comisión impuso a Uber una multa que supera los S/ 13 mil. En respuesta, la empresa solicitó una medida cautelar ante el 24° Juzgado Contencioso Administrativo, instancia judicial que le dio la razón y ordenó suspender las sanciones de Indecopi.

Los principales argumentos de Uber Perú fueron dos: a) que la empresa no es propietaria de la aplicación y que, en consecuencia, no se le puede ordenar que implemente un libro de reclamaciones; y b) que no existe ninguna obligación legal de implementar ese mecanismo en aplicativos móviles.

El juzgado validó el primer argumento al sostener que, en procesos paralelos, Indecopi todavía no acredita que Uber Perú es proveedor de un servicio a través de la aplicación, pues en realidad esta "pertenecería" a Uber B.V., compañía matriz con domicilio legal en Países Bajos (Holanda).

El 24° Juzgado también señaló que, de acuerdo a una "interpretación literal de la norma", el libro de reclamaciones solo "sería exigible a establecimientos comerciales que cuenten con un portal web".

Ahora bien, tras la apelación del Indecopi, esos argumentos han sido desestimados en la segunda instancia. En abril pasado, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo revocó la medida cautelar que obtuvo Uber y ordenó que se apliquen las sanciones.

La sala sostiene que el juzgado de primera instancia se equivoca al sustentar su decisión en la "presunta duda" sobre una "relación de consumo" en la que Uber Perú tiene la calidad de "proveedor del servicio" de taxi a través de una plataforma de internet. "Esto quiere decir que no tiene claro si lo resuelto es correcto o no", concluye.

Del mismo modo, indica que en la resolución que impone las sanciones, Indecopi "afirma de manera contundente" que tal relación de consumo existe.

Finalmente, la sala señala que el concepto de "portal web" incluye al de "aplicativo móvil", de modo que Uber está obligado a implementar el libro de reclamaciones.

Pendiente

- En proceso. La causa de fondo, es decir, aquella en la que Uber solicita que se dejen sin efecto de forma definitiva las sanciones de Indecopi, aún no se resuelve y sigue en la primera instancia judicial.