Tacna: Ebrio rompe en llanto al ver que cierran bar clandestino donde celebraba [VIDEO]

Lloraba como si hubiera muerto un familiar, pero solo estaban cerrando un bar clandestino. Un varón en completo estado de ebriedad protagonizó una curiosa escena al lamentarse de más luego de ver que la Policía clausuraba un local nocturno, al que asistía regularmente para emborracharse.

Todo ocurrió la madrugada del último sábado, cuando la Policía junto al serenazgo provincial y funcionarios de la comuna provincial de Tacna realizaron una intervención en un local ubicado en la avenida General Varela, en Tacna. Este negocio funcionaba de manera clandestina y no contaba con sus papeles en regla.

Debido a esto las autoridades procedieron a desalojar el lugar y su clausura. Sin embargo, las cámaras de video vigilancia del lugar pusieron en evidencia un hecho anecdótico. Un hombre que veía la escena rompe en llanto y emite quejidos de lamento.

Pese a que estaba en medio de la pista, el varón no ocultó su indignación e incluso se tiró al pavimento por varios minutos, dando muestras de no creer lo que ocurría. Serenos y transeúntes ven con gran sorpresa su comportamiento. Autoridades trataron de identificar al varón, pero este no pudo ni pronunciar su nombre debido a su completo estado de embriaguez.