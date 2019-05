Padres de turista Nathaly Salazar llegaron a Cusco en busca de justicia [VIDEO]

Los ojos de Alexandra Ayala se humedecen cada que recuerda a su hija. A diferencia de otras madres, que celebraban su día en compañía de sus familiares, ella estaba en Cusco, haciendo un llamado a las autoridades para encontrar justicia.

Luego de atravesar el continente, Alexandra, en compañía de su esposo, arribó a la ciudad del Cusco, pidiendo desesperadamente que encuentren el cuerpo de su hija Nathaly Salazar. Lo último que se supo de ella es que viajó a la localidad de Maras, en el Valle Sagrado de los Incas, para conocer los parajes turísticos del lugar.

Luego de varios meses de búsqueda e investigaciones de la Fiscalía, se detuvo a dos varones identificados como Luzgardo Pillco (21) y Jainor Huillca (19). Ambos trabajaban en un servicio turístico que consta de una cuerda que une dos puntos y por donde se deslizan los turistas. Los dos sujetos dijeron a las autoridades que Nathaly sufrió un accidente durante esta actividad y que por miedo arrojaron su cadáver al río Vilcanota, en Cusco.

Pese a las múltiples exploraciones e indagaciones, rescatistas aún no han encontrado los restos de Nathaly.

A su llegada a la Ciudad Imperial, los padres de Natahly no pudieron ocultar la angustia de no poder hallar los restos de su hija. Alexandra Ayala muestra un rostro entristecido, pero dice con voz firme que no descansará hasta encontrar justicia. Además, advierte que si no le entregan el cuerpo de Nathaly ella librará una pelea ante el mundo entero.

BÚSQUEDA

Ha pasado más de un año desde que se iniciaron las labores por ubica el cuerpo de Nathaly Salazar. Luego de conocerse las declaraciones de Pillco y Huillca, se han realizado diversas misiones en el Valle Sagrado de Los Incas, pero hasta el momento no encuentran rastro de su paradero.