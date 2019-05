Callao: Trabajadora municipal devuelve billetera con dinero y tarjetas personales [VIDEO]

Cuando una persona olvida algún objeto de valor fuera de su hogar, difícilmente puede recuperar sus pertenencias, puesto que, en la mayoría de los casos, quienes encuentran las cosas no suelen devolverlas. Pero este no fue el caso de Guillermo Duffoó Acha, quien tuvo la fortuna de que su billetera fuera hallada por una persona honrada.

Como se explica en el video de YouTube, el ciudadano se encontraba realizado unos trámites en la Municipalidad Provincial del Callao y fue atendido por la trabajadora edil Carmen Solano. Cuando Guillermo Duffoó , la integrante de la comuna chalaca se percató que la billetera que el hombre olvidó su billetera sobre el módulo de atención.

Carmen Solano no dudó en comunicarle del incidente a su jefe inmediato, por lo que ambos trataron de ubicar a Guillermo Duffoó dentro del Palacio Municipal, pero al no encontrarlo, se comunicaron vía telefónica con el vecino, quien confirmó el extravío de sus pertenencias. Luego del particular diálogo, coordinaron la visita para hacer la pronta entrega.

El Gerente de Recepción Documentaria y Archivo en General de la Municipalidad del Callao, José Colunche, acompañado de Carmen Solano, devolvieron al vecino la billetera, que contenía 250 soles, su licencia de conducir, carné de identificación de su esposa e hijo y carnés de afiliado a diversos club sociales, entre otros documentos.

Guillermo Duffó felicitó a Carmen Solano y a la Municipalidad del Callao por el gesto. “Me sentí muy preocupado cuando me di cuenta que no tenía mi billetera, la tranquilidad me volvió cuando recibí la llamando del personal y me comunicaron que tenían mi billetera, estoy muy agradecido con todos ustedes”, dijo.

Por su parte, Carmen Solano señaló “que la actual gestión junto con el alcalde vienen trabajando para recuperar la dignidad e identidad del Callao y hacer del Palacio Municipal, la casa de todos los vecinos”. El video de esta plausible acción ya tiene muchas vistas en YouTube.